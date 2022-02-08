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Известный игрок предлагает реформировать правила игры в покер. Как выиграть "бонусный банк"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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8 февраля, 17:58
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Патрик Леонард считает, что в кэш-играх не хватает анте, которое поможет собрать бонусный банк. Рассказываем подробнее о предложении англичанина
Патрик Леонард думает над реформами в покере
Патрик Леонард думает над реформами в покере / Фото: Pokeroff

Покер имеет миллионы поклонников по всему мира, а также насчитывает десятки разновидностей игры. Тем не менее, организаторы турниров все равно нередко предлагают реформировать правила игры в покер.

В конце прошлого года известный хайроллер Даниэль Негреану выступил с предложением использовать шахматные часы для отсчета времени за столом. В свою очередь онлайн-игрок из Великобритании Патрик Леонард рассказал, как можно сделать кэш-игры более динамичными.

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Покерист предлагает новый формат с анте. Каждый игрок за столом платит 1 бб в каждой раздаче, что позволяет сформировать "бонусный банк". Его накапливают несколько раздач, пока за столом не соберется сильная комбинация.

По предложению Леонарда данный банк заберт тот, кто первым за столом соберет стрит, флэш или более высокую комбинацию. По его мнению, это снизит пользу от солверов и замотивирует людей играть дольше.

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В качестве примера Патрик приводит пример бэд-бит джекпотов, когда рум выплачивает солидную сумму проигравшему за столом с каре и выше. Однако сорвать такой джекпот крайне сложно. "Бонусный банк" же сорвать будет куда легче.

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