Итоги турнира WSOP: украинец обошел Негреану, а чемпионом стал любитель из Тайваня

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в "город грехов", чтобы разыграть между собой 88 браслетов WSOP.
Вчера завершился ивент №41 Freezeout NLH. Участие в нем приняли 896 игроков, заплативших по 2500 долларов бай-ина. В призы попали 115 покеристов, в том числе и многие известные игроки, среди которых не нашлось места даже для Даниэля Негреану.
Так, на 73 месте оказался один из лучших бразильских покеристов Андре Аккари, 45 место занял Али Имсирович, а Даниэль Лазрус закончил 29-ым.
Удачно выступил и украинец Денис Шафиков, заработавший 10,6 тысяч за 26 место. Впрочем, победителем ивента стал любитель Карлос Чанг, одолевший в хедз-апе Брэда Остермана.
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Покерист из Вьетнама лишь в четвертый раз в карьере попал в призы и добыл свой дебютный браслет WSOP. За всю свою карьеру Чанг заработал около 1,5 миллиона долларов.
"Я сказал сам себе, что если выйду за финальный стол, то выиграю браслет. Так оно и случилось, я очень рад. Мне удавалось сохранять концентрацию весь день сегодня и вчера. Не знаю, могу ли я причислить себя к великим тайваньским игрокам. Я любитель и, наверное, лучший среди любителей".
Результаты финального стола WSOP #41 Freezeout NLH:
- Карлос Чанг – 364,5 тыс долларов
- Брэд Остерман – 225,3 тыс долларов
- Адриен Делмас – 161,7 тыс долларов
- Серхи Рейксач – 117,6 тыс долларов
- Артур Конан – 86,7 тыс долларов
- Сунг Хюн – 64,8 тыс долларов
- Джеральд Каннифф – 49,1 тыс долларов
- Чанг Нго – 37,8 тыс долларов
- Кристофер Базиль – 29,5 тыс долларов