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История Антонио Эсфандиари. Сбежал из Ирана, справлял нужду за столом и вошел в историю покера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
8 декабря, 20:40
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Уроженец Тегерана нашел в США свой новый дом, сменил имя и достиг невероятных успехов в покере. Знакомимся с "Волшебником" поближе
Антонио Эсфандиари - легенда мирового покера
Антонио Эсфандиари - легенда мирового покера / Фото: Академия покера

Сегодня свой день рождения празднует один из самых известных игроков в истории покера – Антонио Эсфандиари. Парень родился в Тегеране 8 декабря 1978 года, поэтому сегодня ему исполняется 43 года.

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Изначально Эсфандиари назвали по имени Амир. Причиной его смены стал переезд в США в возрасте девяти лет, когда вся семья спасалась от исламской революции. Над подростком постоянно шутили из-за необычного имени, поэтому мальчику дали более привычное для Калифорнии.

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После ссоры с отцом Антонио начинает совмещать учебу с работой в ресторане, где он впервые и познакомился с картами. Эсфандиари заметил, как бармен показывает фокусы и это заставило будущего игрока в тот же вечер пойти в магазин за картами.

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Антонио Эсфандиари выиграл браслет WSOP Circuit

Антонио занимался фокусами по 12 часов в день и к 20 годам достиг профессионального уровня в этом. Параллельно Эсфандиари знакомился с Холдемом, читая разнообразную литературу о стратегиях игры. Постепенно он прогрессировал и заходил на все более крупные турниры.

Уже в 26 лет Антонио покорился его первый браслет на WSOP, на турнире по пот-лимитному Холдему. Всего же иранец выиграл три награды на Мировой серии покера. Другие два покорились покеристу в 2012 году.

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Один из них вошел в историю. На турнире The Big One for One Drop Антонио сумел в хедз-апе одолеть Сэма Трикетта и выиграл за раз аж 18,3 миллиона долларов, установив рекорд по количеству призовых в покере за один турнир.

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Позже это достижение сможет побить лишь Брин Кенни, занявший на турнире Triton Poker Super High Roller Series London второе место. Именно благодаря разумной дележке Брин позволил себе не выиграть тот турнир, но войти в историю.

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В 2016 году с Эсфандиари случился самый большой казус в карьере. С Главного события PCA 2016 его дисквалифицировали за серьезное нарушение этики. Потом оказалось, что Антонио прям за финальным столом... мочился в бутылку! Вернее, под столом.

За мочеиспускание под столом Эсфандиари дисквалифицирован из PCA 2016 Main Event | Новости покера

Все дело было в споре с Биллом Перкинсом. Покерист поставил на то, что в течение дня ни разу не сходит в туалет. В перерывах он даже делал специальную разминку, чтобы сдержаться. Позже Антонио извинился перед покерным сообществом, заявив, что извлек уроки из данного пари.

За что дисквалифицировали Эсфандиари из PCA ME 2016?

И все равно Эсфандиари является одним из самых успешных игроков в покер в истории, занимая 16 место в рейтинге покеристов с самым большим суммарным доходом. За свою карьеру Антонио поднял 27,8 миллиона долларов. Правда, с 2019 года парень не входил в призы на "живых" турнирах.

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