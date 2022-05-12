Игра
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Ирландский игрок в покер собрал более 100 тысяч долларов для нужд Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 16:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фергал Нилон объединил покерное сообщество, которое помогло ему собрать солидную сумму для медицинских нужд полевых госпиталей Украины
Фергал Нилон помогает Украине
Фергал Нилон помогает Украине

Весь цивилизованный мир сплотился вокруг поддержки Украине, которая отважно противостоит российским фашистам в жестокой войне. Спортсмены – не исключение.

Активную помощь нашей стране оказывает бывший покерист Фергал Нилон. Ирландец создал благотворительный фонд Rapid Response Ukraine с целью собрать и направить средства на медицинскую помощь украинцам.

Реклама

Читайте также: Как помочь украинской армии? Совет от успешного игрока

К проекту подключилось покерное комьюнити, в том числе один из самых успешных игроков в истории Стив О'Двайер, а также лучший покерист Украины Евгений Качалов. В итоге Нилону удалось собрать уже более 100 тысяч долларов.

Экс-покерист отчитался об итогах работы. В Украину уже доставлено семь машин с самыми необходимыми лекарствами для полевых госпиталей. Ирландец продолжит помогать нашей стране. При этом Фергал выразил надежду, что война прекратится уже в ближайшее время.

Реклама

Отметим, что ранее российский комментатор и покерист Михаил Семин выиграл на стримах 29,3 тысячи долларов. Около 30% от них игрок отправит на гуманитарные нужды украинцев.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять