Ирландский игрок в покер собрал более 100 тысяч долларов для нужд Украины

Фергал Нилон объединил покерное сообщество, которое помогло ему собрать солидную сумму для медицинских нужд полевых госпиталей Украины

Фергал Нилон помогает Украине

Весь цивилизованный мир сплотился вокруг поддержки Украине, которая отважно противостоит российским фашистам в жестокой войне. Спортсмены – не исключение.

Активную помощь нашей стране оказывает бывший покерист Фергал Нилон. Ирландец создал благотворительный фонд Rapid Response Ukraine с целью собрать и направить средства на медицинскую помощь украинцам.

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К проекту подключилось покерное комьюнити, в том числе один из самых успешных игроков в истории Стив О'Двайер, а также лучший покерист Украины Евгений Качалов. В итоге Нилону удалось собрать уже более 100 тысяч долларов.

Экс-покерист отчитался об итогах работы. В Украину уже доставлено семь машин с самыми необходимыми лекарствами для полевых госпиталей. Ирландец продолжит помогать нашей стране. При этом Фергал выразил надежду, что война прекратится уже в ближайшее время.

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Отметим, что ранее российский комментатор и покерист Михаил Семин выиграл на стримах 29,3 тысячи долларов. Около 30% от них игрок отправит на гуманитарные нужды украинцев.