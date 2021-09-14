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Игроки уходят в офлайн: организаторы WSOP Online понесли убытки после Главного события серии

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 сентября, 13:45
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Несмотря на то, что на Main Event организаторы Мировой серии покера потеряли 563 тысячи долларов, другие ивенты принесли им прибыль
WSOP Online понесли убытки на Главном Событии
WSOP Online понесли убытки на Главном Событии / Фото: Getty Images

На днях один из известных покерных онлайн-румов завершил серию турниров WSOP Online. Организаторы провели 33 ивента, определив новых звезд онлайн-покера.

Так, двое украинцев сумели триумфовать на турнирах Мировой серии покера онлайн. В 19-ом ивенте браслет достался Андрею Держипильскому, а в 29-ом – Владиславу Мартыненко.

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А позавчера завершилось Главное Событие серии, чемпионом которого стал Алексей Вандышев. Тем временем организаторы подвели финансовые итоги WSOP Online.

Алексей Вандышев – чемпион Main Event WSOP Online 2021

Количество участников WSOP Online снизилось, а Main Event даже не пробил гарантию. Если в 2020 году гарантия Главного события составляла 25 миллионов и была превышена, то теперь участники не дотянули до обещанных призовых 20 миллионов.

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Общий призовой фонд Main Event составил 19 437 000 долларов, что на 563 тысячи меньше гарантии. Организаторы объясняют такую тенденцию возвращением покера в офлайн после снятия коронавирусных ограничений во многих странах.

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Что же касается других ивентов, то в них организаторы не сработали себе в убыток. Большинство гарантий либо были достигнуты, либо даже превышены. К примеру, один из хайроллерских ивентов с бай-ином 25 тысяч превысил гарантию аж на 1,2 миллиона доллара.

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Теперь же игроков ожидает новая Мировая серия покера уже в режиме офлайн. WSOP пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября. Организаторы разыграют аж 88 золотых браслетов.

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