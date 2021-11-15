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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Игроки обогатились в Лондоне, Макао и Сочи на 3,5 миллиона! Что происходит на International Poker Cup

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 ноября, 18:20
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PokerMatch продолжает грандиозную серию ивентов, которые посвящены крупнейшим покерным центрам мира
International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch
International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

На PokerMatch продолжается серия турниров International Poker Cup. Компания организовала 84 турнира по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

Из них 12 прошли на этих выходных, где среди призеров было разыграно более 3,5 миллиона гривен. С пятницы по воскресенье PokerMatch проводил ивенты в Лондоне, Макао и Сочи.

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Так, одним из покорителей британской столицы стал амбассадор компании Михаил Гутый. Покерист феерил в нокаут-турнире по Холдему и за победу пополнил свой банкролл на 81 тысячу гривен.

Крупнейшим же событием последних дней стал субботний турнир Macau PKO, побивший гарантию в 1 миллион гривен. За финальным столом оказались двое известных украинских игроков Юрий Третьяк и Василий Забродский, но в итоге триумф праздновал игрок под ником pozitiff4uk2 из Червонограда.

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Это позволило ему поднять почти 200 тысяч гривен. Не остался без награды и стример PokerMatch Степан Соляник. Покерист затащил сочинский ивент по Омахе и добыл уже вторую награду на IPC.

Украинский стример Степан Соляник стал чемпионом Independence Cup в Одессе ? Poker Experts

На этой неделе пройдут завершающие ивенты серии. Организаторы проведут турниры в Париже, Берлине, Монако, Сеуле, Минске и Розвадове, тогда как вишенкой на торте обещают стать заключительные события в Киеве.

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ДатаВремяТурнируБай-инГарантия
15.11. (пн)19:00[IPC] Paris NLHE200 грн125 000 грн
15.11. (пн)19:00[IPC] Paris Omaha PKO250 грн50 000 грн
15.11. (пн)19:30[IPC] Paris OFC500 грн80 000 грн
15.11. (пн)20:00[IPC] Paris PKO500 грн400 000 грн
16.11. (вт)19:00[IPC] Berlin NLHE200 грн125 000 грн
16.11. (вт)19:00[IPC] Berlin Omaha PKO250 грн50 000 грн
16.11. (вт)19:30[IPC] Berlin OFC500 грн80 000 грн
16.11. (вт)20:00[IPC] Berlin PKO500 грн400 000 грн
17.11. (ср)19:00[IPC] Monaco NLHE200 грн125 000 грн
17.11. (ср)19:00[IPC] Monaco Omaha PKO250 грн50 000 грн
17.11. (ср)19:30[IPC] Monaco OFC500 грн50 000 грн
17.11. (ср)20:00[IPC] Monaco PKO500 грн400 000 грн
18.11. (чт)19:00[IPC] Seoul NLHE200 грн125 000 грн
18.11. (чт)19:00[IPC] Seoul Omaha PKO250 грн50 000 грн
18.11. (чт)19:30[IPC] Seoul OFC500 грн80 000 грн
18.11. (чт)20:00[IPC] Seoul PKO500 грн400 000 грн
19.11. (пт)19:00[IPC] Minsk NLHE250 грн175 000 грн
19.11. (пт)19:00[IPC] Minsk Omaha2 500 грн400 000 грн
19.11. (пт)19:30[IPC] Minsk OFC1 000 грн125 000 грн
19.11. (пт)20:00[IPC] Minsk PKO500 грн500 000 грн
20.11. (сб)19:00[IPC] Rozvadov NLHE250 грн175 000 грн
20.11. (сб)19:00[IPC] Rozvadov Omaha PKO500 грн100 000 грн
20.11. (сб)19:30[IPC] Rozvadov OFC2 500 грн400 000 грн
20.11. (сб)20:00[IPC] Rozvadov PKO1 000 грн750 000 грн
21.11. (вс)19:00[IPC] Kyiv NLHE250 грн175 000 грн
21.11. (вс)19:00[IPC] Kyiv Omaha PKO500 грн100 000 грн
21.11. (вс)19:30[IPC] Kyiv OFC1 000 грн125 000 грн
21.11. (вс)20:00[IPC] Kyiv PKO2 500 грн1 500 000 грн

На Main Event International Poker Cup компания выставила немаленькую гарантию – 1,5 миллиона гривен! К тому же кроме призов, лучшие игроки за всю серию поедут в декабре в Прагу на ивенты European Poker Tour за счет PokerMatch. Детальные правила акции расписаны на официальном сайте компании. Всем удачи!

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