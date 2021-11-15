Игроки обогатились в Лондоне, Макао и Сочи на 3,5 миллиона! Что происходит на International Poker Cup

На PokerMatch продолжается серия турниров International Poker Cup. Компания организовала 84 турнира по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".
Из них 12 прошли на этих выходных, где среди призеров было разыграно более 3,5 миллиона гривен. С пятницы по воскресенье PokerMatch проводил ивенты в Лондоне, Макао и Сочи.
Так, одним из покорителей британской столицы стал амбассадор компании Михаил Гутый. Покерист феерил в нокаут-турнире по Холдему и за победу пополнил свой банкролл на 81 тысячу гривен.
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Крупнейшим же событием последних дней стал субботний турнир Macau PKO, побивший гарантию в 1 миллион гривен. За финальным столом оказались двое известных украинских игроков Юрий Третьяк и Василий Забродский, но в итоге триумф праздновал игрок под ником pozitiff4uk2 из Червонограда.
Это позволило ему поднять почти 200 тысяч гривен. Не остался без награды и стример PokerMatch Степан Соляник. Покерист затащил сочинский ивент по Омахе и добыл уже вторую награду на IPC.
На этой неделе пройдут завершающие ивенты серии. Организаторы проведут турниры в Париже, Берлине, Монако, Сеуле, Минске и Розвадове, тогда как вишенкой на торте обещают стать заключительные события в Киеве.
|Дата
|Время
|Турниру
|Бай-ин
|Гарантия
|15.11. (пн)
|19:00
|[IPC] Paris NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|15.11. (пн)
|19:00
|[IPC] Paris Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|15.11. (пн)
|19:30
|[IPC] Paris OFC
|500 грн
|80 000 грн
|15.11. (пн)
|20:00
|[IPC] Paris PKO
|500 грн
|400 000 грн
|16.11. (вт)
|19:00
|[IPC] Berlin NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|16.11. (вт)
|19:00
|[IPC] Berlin Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|16.11. (вт)
|19:30
|[IPC] Berlin OFC
|500 грн
|80 000 грн
|16.11. (вт)
|20:00
|[IPC] Berlin PKO
|500 грн
|400 000 грн
|17.11. (ср)
|19:00
|[IPC] Monaco NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|17.11. (ср)
|19:00
|[IPC] Monaco Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|17.11. (ср)
|19:30
|[IPC] Monaco OFC
|500 грн
|50 000 грн
|17.11. (ср)
|20:00
|[IPC] Monaco PKO
|500 грн
|400 000 грн
|18.11. (чт)
|19:00
|[IPC] Seoul NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|18.11. (чт)
|19:00
|[IPC] Seoul Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|18.11. (чт)
|19:30
|[IPC] Seoul OFC
|500 грн
|80 000 грн
|18.11. (чт)
|20:00
|[IPC] Seoul PKO
|500 грн
|400 000 грн
|19.11. (пт)
|19:00
|[IPC] Minsk NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|19.11. (пт)
|19:00
|[IPC] Minsk Omaha
|2 500 грн
|400 000 грн
|19.11. (пт)
|19:30
|[IPC] Minsk OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|19.11. (пт)
|20:00
|[IPC] Minsk PKO
|500 грн
|500 000 грн
|20.11. (сб)
|19:00
|[IPC] Rozvadov NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|20.11. (сб)
|19:00
|[IPC] Rozvadov Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|20.11. (сб)
|19:30
|[IPC] Rozvadov OFC
|2 500 грн
|400 000 грн
|20.11. (сб)
|20:00
|[IPC] Rozvadov PKO
|1 000 грн
|750 000 грн
|21.11. (вс)
|19:00
|[IPC] Kyiv NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|21.11. (вс)
|19:00
|[IPC] Kyiv Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|21.11. (вс)
|19:30
|[IPC] Kyiv OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|21.11. (вс)
|20:00
|[IPC] Kyiv PKO
|2 500 грн
|1 500 000 грн
На Main Event International Poker Cup компания выставила немаленькую гарантию – 1,5 миллиона гривен! К тому же кроме призов, лучшие игроки за всю серию поедут в декабре в Прагу на ивенты European Poker Tour за счет PokerMatch. Детальные правила акции расписаны на официальном сайте компании. Всем удачи!