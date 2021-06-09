Игрок проигнорировал свадьбу племянницы ради турнира по покеру и выиграл более 350 тысяч долларов

Харлен Миллер сумел триумфовать в грандиозном ивенте в Лас-Вегасе и теперь может сполна искупить свою вину перед племаянницей

Харлен Миллер сумел удивить покерный мир победой в MSPT / Фото: Pokernews

На днях в казино Venetian в Лас-Вегасе завершился крупный турнир Mid-Stakes Poker Tour (MSPT). Ивент собрал 2790 игроков, нарастив призовой фонд до отметки 2,6 миллиона долларов.

Его победителем неожиданно стал 63-летний американец Харлен Миллер. Игроку покорился приз в 367 тысяч долларов, хотя до этого суммарный доход Миллера от игры в покер не превышал и 200 тысяч.

Что интересно, Харлен не должен был участвовать в ивенте, ведь на это время у него была запланирована свадьба племянницы. Впрочем, покерист признается, что у него была чуйка, поэтому он решил отправиться в "Город Грехов" и не прогадал. Теперь же Миллер сможет сполна компенсировать свое отсутствие на празднике лучшим в мире подарком для племянницы.

Итоги турнира MSPT Event:

1. Харлен Миллер (США) – 367,8 тыс. долларов

2. Райан Додд (США) – 236,9 тыс. долларов

3. Альберт Кнафо (США) – 177,6 тыс. долларов

4. Мэттью Элсби (США) – 140 тыс. долларов

5. Джонатан Тамайо (США) – 107,6 тыс. долларов

6. Тонг Тран (США) – 86,1 тыс. долларов

7. Роберт Ноэль (США) – 67,3 тыс. долларов

8. Джимми Лухан (США) – 50,8 тыс. долларов

9. Арон Мэйсси (США) – 40,3 тыс. долларов

10. Фрэнсис Андерсон (США) – 32,3 тыс. долларов