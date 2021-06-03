Игрок из Германии неожиданно выиграл почти полмиллиона за победу на крупном турнире по онлайн-покеру

Кристиан Рудольф не только заработал 487 тысяч долларов, но и сумел оставить одного из лучших канадских покеристов Даниэля Дворесса на третьем месте

Кристиан Рудольф стал победителем Main Event WPT Online

Вчера состоялось Главное событие Мировой серии покера онлайн с бай-ином 3,2 тысячи долларов. Весь турнир занял 9 часов, а его победителем стал немец Кристиан Рудольф.

Покерист выиграл 487 тысяч долларов, неожиданно став победителем финального стола с пятым по размеру стеком на его старте. Фаворитом считался известный канадец Даниэль Дворесс, однако Рудольф оставил покериста лишь на третьем месте, выбив его со стола с парой валетов.

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В хедз-апе Кристиан оказался сильнее бразильца Фабиано Ковальски. Игроки заключили сделку и доигрывали лишь за приз в 30 тысяч. Итоги турнира с призовыми выглядят следующим образом:

1. Кристан Рудольф (Германия) – 487,4 тысячи долларов

2. Фабиано Ковальски (Бразилия) – 401,8 тысячи долларов

3. Даниэль Дворесс (Канада) – 249,3 тысячи долларов

4. Марк Ланг (Австрия) – 163 тысячи долларов

5. Лусиано Холланда (Бразилия) – 111,8 тысячи долларов

6. Юрий Дзивилевский (Бразилия) – 86,4 тысячи долларов

7. Себастиан Камило (Мексика) – 68,1 тысячи долларов

8. Райнер Кемпе (Австрия) – 54 тысячи долларов

9. Стоян Обрешков (Болгария) – 42,7 тысячи долларов