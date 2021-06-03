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Игрок из Германии неожиданно выиграл почти полмиллиона за победу на крупном турнире по онлайн-покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
3 июня, 13:45
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Кристиан Рудольф не только заработал 487 тысяч долларов, но и сумел оставить одного из лучших канадских покеристов Даниэля Дворесса на третьем месте
Кристиан Рудольф стал победителем Main Event WPT Online
Кристиан Рудольф стал победителем Main Event WPT Online

Вчера состоялось Главное событие Мировой серии покера онлайн с бай-ином 3,2 тысячи долларов. Весь турнир занял 9 часов, а его победителем стал немец Кристиан Рудольф.

Покерист выиграл 487 тысяч долларов, неожиданно став победителем финального стола с пятым по размеру стеком на его старте. Фаворитом считался известный канадец Даниэль Дворесс, однако Рудольф оставил покериста лишь на третьем месте, выбив его со стола с парой валетов.

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В хедз-апе Кристиан оказался сильнее бразильца Фабиано Ковальски. Игроки заключили сделку и доигрывали лишь за приз в 30 тысяч. Итоги турнира с призовыми выглядят следующим образом:

1. Кристан Рудольф (Германия) – 487,4 тысячи долларов
2. Фабиано Ковальски (Бразилия) – 401,8 тысячи долларов
3. Даниэль Дворесс (Канада) – 249,3 тысячи долларов
4. Марк Ланг (Австрия) – 163 тысячи долларов
5. Лусиано Холланда (Бразилия) – 111,8 тысячи долларов
6. Юрий Дзивилевский (Бразилия) – 86,4 тысячи долларов
7. Себастиан Камило (Мексика) – 68,1 тысячи долларов
8. Райнер Кемпе (Австрия) – 54 тысячи долларов
9. Стоян Обрешков (Болгария) – 42,7 тысячи долларов

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