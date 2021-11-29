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"Играете в покер? А на жизнь чем зарабатываете?": дикий фэйл на передаче "Слабое звено"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
29 ноября, 19:40
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Ведущая телепередачи Мария Киселева явно не верила в том, что Вадим Медведев зарабатывает игрой в покер
Мария Киселева рассмешила Вадима Медведева на программе "Слабое звено"
Мария Киселева рассмешила Вадима Медведева на программе "Слабое звено"

Телепрограмма "Слабое звено" является одной из самых популярных на российском телевидении, являясь по сути аналогом британской передачи "The Weakest Link". В нее приглашаются не только известные личности или локальные знаменитости, но и мало известные люди.

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Программа выходила с 2001 по 2008 год, а в 2020 году была перезапущена с той же ведущей Марией Киселевой. Летом участие в шоу принял Вадим Медведев, покерист-регуляр из Тюмени.

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Сама игра прошла без особых необычных моментов, однако один из вопросов ведущей повеселил Вадима и всех покеристов. На вопрос о профессии Медведев отметил, что играет в покер. Следующим вопрос ведущей поверг игрока в шок: "Так а чем зарабатываете на жизнь?".

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Видео с данным моментом можно увидеть по ссылке. Отметим, что зачастую игроки берут участие в покерных шоу и их редко можно заметить на непрофильных передачах. Так, к примеру, в конце октября Фил Айви неудачно поучаствовал в программе High Stakes, проиграв 147 тысяч долларов.

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