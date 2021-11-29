"Играете в покер? А на жизнь чем зарабатываете?": дикий фэйл на передаче "Слабое звено"

Ведущая телепередачи Мария Киселева явно не верила в том, что Вадим Медведев зарабатывает игрой в покер

Мария Киселева рассмешила Вадима Медведева на программе "Слабое звено"

Телепрограмма "Слабое звено" является одной из самых популярных на российском телевидении, являясь по сути аналогом британской передачи "The Weakest Link". В нее приглашаются не только известные личности или локальные знаменитости, но и мало известные люди.

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Программа выходила с 2001 по 2008 год, а в 2020 году была перезапущена с той же ведущей Марией Киселевой. Летом участие в шоу принял Вадим Медведев, покерист-регуляр из Тюмени.

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Сама игра прошла без особых необычных моментов, однако один из вопросов ведущей повеселил Вадима и всех покеристов. На вопрос о профессии Медведев отметил, что играет в покер. Следующим вопрос ведущей поверг игрока в шок: "Так а чем зарабатываете на жизнь?".

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Видео с данным моментом можно увидеть по ссылке. Отметим, что зачастую игроки берут участие в покерных шоу и их редко можно заметить на непрофильных передачах. Так, к примеру, в конце октября Фил Айви неудачно поучаствовал в программе High Stakes, проиграв 147 тысяч долларов.