Хорошо, что не в Крыму. Крупную серию турниров перенесли с Бали в Россию

17 февраля на Бали должна была вернуться крупная покерная серия Triton Super High Roller. Впрочем, пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Индонезия ввела строгое ограничение на въезд иностранных граждан, из-за чего организаторам пришлось сместить серию на неопределенный срок. Тем не менее, Triton Poker нашли возможность для проведения серии в другом месте.
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Организаторы объявили, что турниры пройдут в российском Сочи с 1 по 6 марта. Правда, вместо 11 ивентов Triton Poker будет состоять из четырех. Расписание следующее:
|ДАТА
|ТУРНИР
|БАЙ-ИН
|1 марта
|NLH 8-Max
|50 000 долларов
|2 марта
|NLH 6-Max
|100 000 долларов
|4 марта
|Short Deck
|75 000 долларов
|5 марта
|Short Deck
|125 000 долларов
Все ивенты будут показаны в прямой трансляции на YouTube и Twitch каналах серии. Также сразу после этого в Сочи стартует еще одна серия хайроллеров Super High Roller Bowl, назначенная на 6-14 марта.