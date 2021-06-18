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Горячий баттл продолжается: бизнесмен Билл Перкинс отыграл у профессионального покериста 10 тысяч

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
18 июня, 10:50
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Соперники отыграли уже 15% дуэли и Лэндон Тайс пока не может приблизиться к отыгрышу данной изначально форы
Лэндон Тайс и Билл Перкинс устроили эпический баттл на 20 тысяч рук
Лэндон Тайс и Билл Перкинс устроили эпический баттл на 20 тысяч рук / Фото: hochgepokert.com

В последние дни состоялись еще две игры между бизнесменом Биллом Перкинсом и покеристом Лэндоном Тайсом. Напомним, что парочка решила провести хедз-ап баттл на 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя.

Позавчера Тайс сумел серьезно оторваться в споре, отыграв у Перкинса аж 90 тысяч долларов. Вчера же Билл сумел взять небольшой реванш. Перкинс отыграл 10,6 тысяч долларов. Таким образом, по итогам 3144 рук Лэндон обыгрывает соперника на 95 тысяч. Однако стоит помнить, что по условиям сделки Тайс дал сопернику фору в 720 тысяч долларов. Поэтому чтобы выйти в "ноль", покеристу необходимо отыграть еще около 625К.

Сыграно рук: 3144 / 20000
Баланс: +95 889 долларов в пользу Тайса
Баланс с учетом форы: +624 111 долларов в пользу Перкинса

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