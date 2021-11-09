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Горячая ставка на зеленое: украинская красотка покоряет Instagram аппетитными снимками (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 19:50
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Одна из лучших покеристок Украины Алена Мироненко весело проводит время в Таиланде. Девушка активно играет в онлайне и отдыхает на пляже
Алена Мироненко покоряет соцсети
Алена Мироненко покоряет соцсети / Фото: Instagram Алены Мироненко

Горячая Алена Мироненко является одной из самых активных блогеров в Instagram среди покеристов. Украинка предпочитает играть в онлайне и часто проводит стримы в прямом эфире.

Также Мироненко регулярно дарит подписчикам соблазнительные фото с Таиланда, где проживает в последнее время. Так, на днях Алена похвасталась своей шикарной фигурой на пляже в Пхукете.

Девушка одела зеленый купальник, который отлично подчеркивает ее формы. В подписи девушка похвасталась, что решила отдохнуть после успешных выходных.

На своих стримах Алена выиграла два онлайн-турнира и теперь не собирается сбавлять обороты. Отметим, что на украинку в Instagram подписано более 22 тысяч фолловеров.

Отметим, что Алена играет в покер уже три года, когда ее на эту игру подсадил парень. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом.

К слову, девушка также близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая также активно постит фотографии в Instagram. Так, недавно Ермольчева подорвала Instagram горячей фотографией.

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