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Горячая леди подогрела Мировую серию покера глубоким декольте (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 октября, 21:30
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Ванесса Кейд пока не может выиграть золотой браслет WSOP, но уже успела произвести впечатление в Лас-Вегасе
Ванесса Кейд впечатляет покеристов на WSOP
Ванесса Кейд впечатляет покеристов на WSOP / Фото: Instagram Ванессы Кейд

В эти дни Лас-Вегас собрал у себя лучших игроков на Мировой серии покера 2021. Звезды овального стола съехались в казино Rio, чтобы разделить 88 золотых браслетов.

Среди них и канадская профи Ванесса Кейд. Красотка уже четыре раза попала в призы на этой WSOP, однако от победы пока была далека.

Так, на последнем ивенте H.O.R.S.E Ванесса и вовсе не попала в призы, однако все же покорила общественность своей красотой. Так, канадка пришла на турнир в кофте с глубоким вырезом, очаровав оппонентов глубоким декольте.

Отметим, что ранее девушка поработала продюсером симуляторов в Disney Interactive Studios, BioWare и Lucasfilm. Все же в 2010 году Ванесса решила сесть за покерный стол и заняться этим видом спорта профессионально.

Громко говорить о себе Кейд заставила в прошлом году, показав свою феминистическую позицию. Дело в том, что у нее был подписан неплохой контракт с известным покер-румом, однако она его не побоялась публично расторгнуть.

Причина – подписание организацией Дэна Билзеряна, который известен своим эпатажным поведением в Instagram. Дошло даже до того, что Дэн обозвал Ванессу "девушкой легкого поведения", а она назвала Билзеряна "женоненавистником".

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