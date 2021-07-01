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Французского бизнесмена и покериста приговорили к 13 годам тюрьмы за похищение банкира

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
1 июля, 20:05
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Суд постановил, что Арно Мимран заказал похищение человека для того, чтобы рассчитаться со своими долгами
Арно Мимран еще нескоро вернется за покерный стол
Арно Мимран еще нескоро вернется за покерный стол / Фото: Pokernews

Одного из самых известных французских покеристов Арно Мимрана суд приговорил к 13 годам тюрьмы. Бизнесмена обвиняют в нескольких криминальных делах, среди которых есть и похищение человека.

Отмечается, что до этого француз уже подозревался в убийствах, однако те случаи так и не были доказаны. Теперь же против Мимрана в суде выступил швейцарский банкир Йоми Родриг, которого Арно "заказал" банде преступников. Парень рассказал, что Арно влез в долги, поэтому вынуждал его купить акции его фирмы.

Сам же Мимран утверждает, что контактировал с лидером банды, однако они не договаривались о похищении Йоми. Суд же постановил обратное и отправил надолго Арно в тюрьму. Отметим, что единственным крупным выигрышем француза стали 33 с лишним тысячи долларов благодаря 13 месту в финале Европейского покерного тура (ЕРТ) в 2006 году.

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