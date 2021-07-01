Французского бизнесмена и покериста приговорили к 13 годам тюрьмы за похищение банкира

Суд постановил, что Арно Мимран заказал похищение человека для того, чтобы рассчитаться со своими долгами

Арно Мимран еще нескоро вернется за покерный стол / Фото: Pokernews

Одного из самых известных французских покеристов Арно Мимрана суд приговорил к 13 годам тюрьмы. Бизнесмена обвиняют в нескольких криминальных делах, среди которых есть и похищение человека.

Отмечается, что до этого француз уже подозревался в убийствах, однако те случаи так и не были доказаны. Теперь же против Мимрана в суде выступил швейцарский банкир Йоми Родриг, которого Арно "заказал" банде преступников. Парень рассказал, что Арно влез в долги, поэтому вынуждал его купить акции его фирмы.

Сам же Мимран утверждает, что контактировал с лидером банды, однако они не договаривались о похищении Йоми. Суд же постановил обратное и отправил надолго Арно в тюрьму. Отметим, что единственным крупным выигрышем француза стали 33 с лишним тысячи долларов благодаря 13 месту в финале Европейского покерного тура (ЕРТ) в 2006 году.