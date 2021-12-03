Финское унижение! Идеальный блеф от украинца, который помог ему выиграть золотой браслет (фото)

Вчера украинец Андрей Любовецкий стал победителем турнира хайроллеров на WSOP Europe. Для нашей страны это восьмой золотой браслет на Мировой серии покера в истории.
Наш соотечественник начинал финалку с наименьшим стеком, однако сумел дважды удвоиться и к 5-макс вышел в лидеры. Всего же из семи оппонентов за финальным столом Андрей сумел лично выбить пятерых.
Читайте также: Игрок из Финляндии обвинил футболку в проигрыше на WSOPE
Далее по теме
В игре было несколько раздач, которые сильно помогли Любовецкому. В одной из них он показал невероятный скилл и мастерски заблефовал своего оппонента Йони Йоукимайнена.
Рука Любовецкого: 5♥️4♠️
Рука Йоукимайнена: 8♦️6♦️
На префлопе финн с маленьким блайндов сравнивает ставку с Андреем, украинец чек.
Флоп: J♦️7♦️6♥️
Йоукимайнен получает слабую пару и флещ-дро, тогда как у Андрея стрит-дро. Финн делает ставку 1 ББ, Любовецкий колл.
Терн: 7♥️
Шансы Йони повышаются. Он решает делать чек, но Любовецкий ставит 75% стека (3,75 ББ), финн поддерживает.
Ривер: 9♥️
Йоукимайнен получает выигрышную комбинацию и делает чек. Андрей ставит 80% стека (5,55 ББ) и Йони решает пасовать. Это позволяет Андрею забрать банк в 18 ББ и выйти в явные лидеры.
Отметим, что Любовецкий является игроком сборной Украины по спортивному покеру, с которой в 2019 и 2020 годах стал чемпионом мира на Кубке Наций. Всего в живых турнирах уроженец Хмельницкого заработал более 700 тысяч долларов.