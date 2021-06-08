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Фильм "Прогулка по Миссисипи": как Райан Рейнольдс спасал неудачника по жизни за покерным столом

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
8 июня, 13:40
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Иногда для победы за карточным столом достаточно найти соответствующего компаньона, чем и занялся главный герой американской драмы про покер
Райан Рейнольдс сыграл роль профессионального игрока в карты в фильме «Прогулка по Миссисипи»
Райан Рейнольдс сыграл роль профессионального игрока в карты в фильме «Прогулка по Миссисипи» / Фото: rottentomatoes.com

Одним из последних ярких фильмов про покер является кинолента "Прогулка по Миссисипи". Фильм с Райаном Рейнольдсом и Беном Мендельсоном вышел на экраны в 2015 году с довольно интригующим слоганом "We can't lose" (Мы не можем проиграть).

Сюжет картины крутится вокруг игрока-неудачника Гари. Парень раз за разом проигрывает в карты и все больше влазит в долги. В один прекрасный день он встречает профессионального игрока Кертиса. Его Гари считает фартовым для себя, ведь он выигрывает деньги с куда большей легкостью.

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Парочка решает вместе добиваться успеха в разных городах США, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание частыми выигрышами. Именно поэтому Кертис и Гари отправляются в тур по южным штатам страны вдоль реки Миссисипи, чтобы поднять побольше денег на покере и казино и рассчитаться с долгами. Однако не все складывается так гладко, как планировалось.

Советуем вам выделить полтора часа своего досуга, чтобы насладиться поездкой по США вместе с парнями. Оно того стоит!

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1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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5
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Цитата дня

Покер - чисто американская история, что любой может ухватить за хвост птицу счастья

Анатолий Карпов
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