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Фильм о покере номинирован на главную премию Венецианского кинофестиваля – список претендентов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
9 сентября, 16:10
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Кинолента Мартина Скорсезе "Холодный расчет" – один из восьми претендентов на награду "Золотой Лев"
Мартин Скорсезе поработал над фильмом "Холодный расчет", который теперь претендует на премию "Золотой Лев"
Мартин Скорсезе поработал над фильмом "Холодный расчет", который теперь претендует на премию "Золотой Лев"

Совсем скоро на экраны выйдет новый крутой фильм о покере под названием "Холодный расчет". В оригинале название киноленты звучит "The Card Counter" (тот, кто считывает карты).

Одним из продюсеров фильма станет известный американский сценарист Мартин Скорсезе. Мировая премьера состоится 16 сентября, а в Украине кинолента будет доступна с 23-го числа во всех крупнейших кинотеатрах.

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Уже известно, что фильм "Холодный расчет" будет номинирован на главную награду Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" 2021. Также на приз будут претендовать такие ленты:

  • "Сила собаки" (в главной роли Бенедикт Камбербэтч)
  • "Рука Бога" (фильм о Диего Марадоне)
  • "Официальный конкурс" (в главной роли Антонио Бандерас)
  • "Параллельные матери" (в главной роли Пенелопа Круз)
  • "Мона Лиза и Кровавая Луна" (в главной роли Кейт Хадсон)
  • "Спенсер" (в главной роли Кристен Стюарт)
  • "Незнакомая дочь" с Оливией Колман

Ожидается, что лауреат премии будет назван 11 сентября. Фильм уже был оценен кинокритиками и получил неплохие отзывы. Например, на сайте Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 93%.

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Сюжет "Холодного расчета" будет связан с тюремной тематикой. Главный герой Уильям оказался за решеткой, где учится играть в покер с другими заключенными.

С ними он обучается многим лайфхакам, которые помогают просчитывать карты. В итоге после освобождения парень отправляется в казино, где применяет свои навыки.

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Это и становится его главным занятием по жизни. Уильям даже сыграет в Мировой серии покера (WSOP). Главную роль исполнил Оскар Айзек. Актер известен по фильмам "Робин Гуд", "Звездные войны", а также "Люди Икс".

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