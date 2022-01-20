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Это вообще человечески возможно? Красотка показала "карманную пару королей" (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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20 января, 20:12
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Покеристка Саша Лиу похвасталась своим внешним видом на девятом месяце беременности. Уроженка Тайваня ждет двух мальчиков
Саша Лиу удивляет подписчиков своим видом на девятом месяце беременности
Саша Лиу удивляет подписчиков своим видом на девятом месяце беременности / Фото: Instagram Саши Лиу

Саша Лиу является не только очаровательной красоткой, но и одним из лучших игроков в Омаху среди девушек. Покеристка родилась на Тайвани, однако в раннем детстве переехала в Европу.

Помимо этого, у Саши есть американское гражданство, а для проживания девушка выбрала Германию. В сентябре Саша Лиу с парнем обручились и сыграли свадьбу в Праге.

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А уже спустя пару дней Лиу рассказала на своей страничке в Instagram о том, что ждет пополнение. Причем, красотка оказалась беременна сразу двойней. Вот так Саша выглядела на третьем месяце беременности.

А это вид покеристки на восьмом месяце, перед Новым Годом. Девушка уточнила, что у них с мужем будут два мальчика.

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День Х подходит и вот уже Саша показала себя в Instagram на девятом месяце, подписав пост: "Около месяца до ожидаемой даты. Это вообще человечески возможно вытерпеть?"

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Отметим, что за всю карьеру красотка заработала чуть более 300 тысяч долларов в живых турнирах. На счету Саши 11 триумфов в крупных ивентах, среди которых события по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

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Крупнейшие призовые в карьере Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019, заняв аж 324 место. За это девушка получила 38,2 тыс. долларов.

покерСаша Лиу
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