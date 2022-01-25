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Есть ли жизнь после смерти? Футбольный клуб разорвал договор со спонсором из-за мемов в Twitter

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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25 января, 13:58
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Французский покер-рум Winamax не стеснялся троллить Бордо в соцсетях, из-за чего клуб прекратил сотрудничество со спонсором
Бордо обиделся на мемы в Twitter
Бордо обиделся на мемы в Twitter / Фото: Getty Images

Летом прошлого года французский футбольный клуб Бордо подписал спонсорский договор с местным покер-румом Winamax. Согласно контракту, рум выплачивал бы жирондинцам 1,3 миллиона евро ежесезонно в течение трех лет.

Впрочем, данному союзу не суждено было прожить и года. На днях Бордо объявил о прекращении сотрудничества с покер-румом, обидевшись на шутки в Twitter. К примеру, в декабре Winamax опубликовал в сети следующий мем.

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"Напишите грустную историю, используя только три слова. Girondins de Bordeaux".

А в середине января Winamax вновь проявили чувство юмора относительно клуба:

Когда игрок подписывает контракт с жирондинцами:
— Есть ли жизнь после смерти?
— Заходи – узнаешь.

При этом покер-рум не стеснялся публиковать мемы и про другие клубы. Однако Бордо все же резко отреагировал на шутки и прекратил сотрудничество с Winamax.

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"Мы расторгаем партнерский контракт с Winamax, который посредством видео или твитов о последнем матче отделил себя от клуба. У нас есть чувство юмора, но такие вещи не в духе партнерства".

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При этом покер-рум в своем стиле прокомментировал эту информацию: "Мы уже час ищем хорошую защиту, но, как и жирондинцы, не можем ее найти". Теперь же титульным спонсором команды будет благотворительный фонд "Coeur Marine et Blanc".

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На данный момент шестикратный чемпион Франции борется за выживание в чемпионате Франции, занимая 17 место. Зону вылета Бордо опережает на три балла.

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