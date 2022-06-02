Дракон на защите киберфронта! PokerMatch презентовал диджитал-амбассадора

Виртуальный амбассадор Драгобрат станет талисманом покерного рума и активным киберволонтером, поддерживающим все благотворительные турниры бренда

Драгобрат - талисман PokerMatch

Во времена, когда все украинцы объединились ради общей победы над врагом, бренды просто не имеют права стоять в стороне. С первых дней войны PokerMatch помогает тем, кто в этом больше всего нуждается.

Компания стремится, чтобы в этой помощи приняли участие как можно больше спортсменов-покеристов. Именно ради такого единения компания решила анонсировать свой новый талисман в виде киберволонтера.

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Дракон Драгобрат — это диджитальный персонаж, ставший олицетворением качеств всей компании PokerMatch. Главный герой — это своеобразный проводник в мир интересных современных развлечений, который знакомит аудиторию с покером и околопокерным миром, рассказывает о развлекательных играх и помогает ориентироваться в их разнообразии.

В тяжелое для страны время дракон-защитник не может оставаться в стороне от ужасных событий, ведь он на стороне света и добра. Пока украинские "военные котики" сражаются за свободу Украины, киберперсонаж в тылу работает над благотворительными проектами, которые могут поддержать военных и всех украинцев.

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Имя Драгобрат было выбрано по нескольким причинам. Во-первых, это украинский персонаж с максимальной этнической идентичностью (в команде PokerMatch дракона уже ласково прозвали дракотиком или драгокотиком).

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Родом он из высокогорного урочища украинских Карпат – Драгобрата. Характер дракона немного воинственный, темпераментно-гуцульский, но вместе с тем искренний и справедливый.

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Самые яркие качества героя — скорость, стойкость, активность в общественной жизни, интерес ко всему новому и, конечно же, готовность прийти на помощь. Персонажу свойственно все драйвовое, азартное и новое. Появился дракон у подножия горы Стиг в Закарпатье.

"Мы чувствуем ответственность и необходимость стать тем брендом, который сможет объединить наших игроков ради помощи людям и скорейшей победы над врагом. С первых дней войны мы видим, как объединилось все украинское и международное покерное комьюнити. Дракон Драгобрат станет своеобразным обобщающим образом всех инициатив компании и будет транслировать актуальные проекты бренда, в том числе благотворительные", — комментируют в PR-службе компании.

Совсем скоро у бренд-амбассадора PokerMatch появятся собственные страницы в социальных сетях. Там дракон и будет раскрывать свою волонтерскую деятельность.

В честь дракона Драгобрата командой PokerMatch уже инициирован новый "Огненный турнир" с призовым фондом 200 тысяч гривен для игроков. Дополнительно 50 тысяч гривен будет передано на гуманитарную помощь. Детали — на официальном сайте компании.