Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Ди-джей в шаге от сенсации: видео лучших раздач первого игрового дня WPT Heads Up Championship

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
19 июня, 16:45
Копировать ссылку
Стив Аоки сумел дать бой Дэну Смиту, однако решение пойти в олл-ин с "двойкой" и "тройкой" себя не оправдало
Дэн Смит провел увлекательные партии со Стивом Аоки
Дэн Смит провел увлекательные партии со Стивом Аоки / Фото: Instagram Дэна Смита

Вчера стартовал WPT Heads Up Championship в режиме онлайн. 32 игрока заплатили по 25 тысяч долларов бай-ина и теперь поборются за призовой фонд в 800 тысяч.

Соревнование пройдет по олимпийской системе в формате хедз-ап. Чтобы пройти соперника, покеристу нужно добыть две победы над ним. В пятницу состоялись восемь встреч 1/16 финала. В центральной битве дня один из фаворитов соревнования Дэн Смит сумел одолеть ди-джея Стива Аоки.

Хайроллер уступил первую игру, однако быстро отыгрался и смог склонить чашу весов в свою пользу в последних раздачах. Помимо Смита, в 1/8 финала также прошли Стефан "Stefan11222" Бураков, Лив Бускет, Александра Ботез, Энтони Зинно, Buttonclickr, Кристофер Крук и Даниэль Дворесс.

Сегодня же в бой вступят такие тяжеловесы как Фил Айви, Стивен Чидвик, Патрик Антониус, Ник Петраджело. Ну а главным украшением дня обещает стать принципиальная битва между Дагом Полком и Томом Дваном.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Перкинс vs Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Крестный отец
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять