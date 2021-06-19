Ди-джей в шаге от сенсации: видео лучших раздач первого игрового дня WPT Heads Up Championship

Стив Аоки сумел дать бой Дэну Смиту, однако решение пойти в олл-ин с "двойкой" и "тройкой" себя не оправдало

Дэн Смит провел увлекательные партии со Стивом Аоки / Фото: Instagram Дэна Смита

Вчера стартовал WPT Heads Up Championship в режиме онлайн. 32 игрока заплатили по 25 тысяч долларов бай-ина и теперь поборются за призовой фонд в 800 тысяч.

Соревнование пройдет по олимпийской системе в формате хедз-ап. Чтобы пройти соперника, покеристу нужно добыть две победы над ним. В пятницу состоялись восемь встреч 1/16 финала. В центральной битве дня один из фаворитов соревнования Дэн Смит сумел одолеть ди-джея Стива Аоки.

Хайроллер уступил первую игру, однако быстро отыгрался и смог склонить чашу весов в свою пользу в последних раздачах. Помимо Смита, в 1/8 финала также прошли Стефан "Stefan11222" Бураков, Лив Бускет, Александра Ботез, Энтони Зинно, Buttonclickr, Кристофер Крук и Даниэль Дворесс.

Сегодня же в бой вступят такие тяжеловесы как Фил Айви, Стивен Чидвик, Патрик Антониус, Ник Петраджело. Ну а главным украшением дня обещает стать принципиальная битва между Дагом Полком и Томом Дваном.