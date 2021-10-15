Девичник в Вегасе подошел к концу: определилась чемпионка женского турнира WSOP

Лара Айзенберг сумела выиграть золотой браслет в ивенте, где в основном играли девушки

Лара Айзенберг выиграла первый браслет WSOP в карьере / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера, стартовавшая 30 сентября. В казино Rio лучшие игроки мира разыгрывают 88 золотых браслетов в разнообразных ивентах.

Сегодня ночью завершился необычный ивент LADIES NLH Championship, в котором участие принимали в основном женщины. Организаторы хотели допускать в турнир лишь представительниц женского пола, однако по закону не могут ограничить доступ к турниру мужчинам.

Реклама

Читайте также: Эпатажный Дэн Билзерян вызвал на бой известного миллиардера

Поэтому WSOP решили поступить по-хитрому. Бай-ин в событие составил 10 тысяч долларов, однако всем девушкам предоставлялась скидка в 90%. Как итог, на ивент зарегистрировались 644 человека.

Реклама

Был среди них и мужчина Том Хаммерс, который не добрался до призов и под свист участниц покинул зал. В итоге в ITM оказались 97 игроков, а финальный стол длился четыре часа.

Победительницей стала американка Лара Айзенберг. Два года назад девушка выиграла кольцо WSOPC, а теперь же ей покорился и браслет. Всего же Лара заработала почти 350 тысяч на покере.

"Моя мечта сбылась. Я участвовала в этом турнире с надеждой, что может быть когда-нибудь я выйду за финальный стол и одержу победу. Это невероятное чувство. Турнир был потрясающим, очень многие меня поддерживали".

Результаты финального стола WSOP #22 LADIES NLH Championship:

Реклама