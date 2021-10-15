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Девичник в Вегасе подошел к концу: определилась чемпионка женского турнира WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
15 октября, 20:45
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Лара Айзенберг сумела выиграть золотой браслет в ивенте, где в основном играли девушки
Лара Айзенберг выиграла первый браслет WSOP в карьере
Лара Айзенберг выиграла первый браслет WSOP в карьере / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера, стартовавшая 30 сентября. В казино Rio лучшие игроки мира разыгрывают 88 золотых браслетов в разнообразных ивентах.

Сегодня ночью завершился необычный ивент LADIES NLH Championship, в котором участие принимали в основном женщины. Организаторы хотели допускать в турнир лишь представительниц женского пола, однако по закону не могут ограничить доступ к турниру мужчинам.

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Поэтому WSOP решили поступить по-хитрому. Бай-ин в событие составил 10 тысяч долларов, однако всем девушкам предоставлялась скидка в 90%. Как итог, на ивент зарегистрировались 644 человека.

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Был среди них и мужчина Том Хаммерс, который не добрался до призов и под свист участниц покинул зал. В итоге в ITM оказались 97 игроков, а финальный стол длился четыре часа.

Победительницей стала американка Лара Айзенберг. Два года назад девушка выиграла кольцо WSOPC, а теперь же ей покорился и браслет. Всего же Лара заработала почти 350 тысяч на покере.

"Моя мечта сбылась. Я участвовала в этом турнире с надеждой, что может быть когда-нибудь я выйду за финальный стол и одержу победу. Это невероятное чувство. Турнир был потрясающим, очень многие меня поддерживали".

Результаты финального стола WSOP #22 LADIES NLH Championship:

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  1. Лара Айзенберг – 115,6 тыс долларов
  2. Дебора Брук – 75,1 тыс долларов
  3. Микийо Аоки – 50,5 тыс долларов
  4. Диана Кули – 36,2 тыс долларов
  5. Джей-Джей Лиу – 26,4 тыс долларов
  6. Чинг Лу – 19,6 тыс долларов
  7. Марли Кордейро – 14,7 тыс долларов
  8. Чериш Эндрюс – 11,3 тыс долларов
  9. Тиффани Ли – 8,8 тыс долларов

покерWSOP
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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
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9
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