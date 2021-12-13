Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

День рождения Патрика Антониуса: как бывший теннисист разрывает онлайн-покер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
13 декабря, 20:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Игрок из Финляндии входит в ТОП-80 самых успешных игроков в покер, заработав в живых турнирах более 12 миллионов долларов
Патрик Антониус - один из лучших покеристов мира
Патрик Антониус - один из лучших покеристов мира / Фото: Instagram Патрика Антониуса

Сегодня свой день рождения празднует один из самых успешных и колоритных покеристов мира Патрик Антониус. Уроженцу города Хельсинки исполнился 41 год.

Читайте также: Кто из известных игроков празднует день рождения в декабре

Реклама

Финн изначально хотел стать теннисистом, но серьезная травма спины помешала ему построить профессиональную карьеру с ракеткой в руках. Поработав моделью, Патрик решил сесть за покерный стол. На эту игру его подсадили близкие друзья.

Патрик Антониус (Patrik Antonius): интервью для Card Player на русс...

Первым крупным турниром, который покерист сумел выиграть, стало Главное событие Европейского покерного тура (EPT) в 2005 году. А бесткэш покорился Патрику три года назад – более 3 миллионов за второе место на ивенте Super High Roller Bowl China.

Реклама

Однако славу Патрику принес онлайн. Именно в интернете финн побил рекорд по самому крупному выигранному банку. На турнире по Омахе игрок выиграл за раздачу 1,35 миллиона долларов, собрав две пары (КК-55).

Также Патрик стал частью самого большого банка в истории популярного телешоу Poker After Dark – 561,8 тысячи долларов. Однако в этот раз он оказался проигравшим, его сет "десяток" уступил сету "королей" Тома Двана.

Том Дван стал настолько принципиальным соперником Антониуса, что парочка даже заключила пари. Финн заявил, что обыграет американца за 50 тысяч раздач, имея фору в бай-ине (500К против 1,5М у Двана).

Реклама

Впрочем, ожиданемое количество раздач парни так и не сыграли, лишь 39 с лишним тысяч. Ощутимое преимущество было на стороне Тома – около 2 миллионов долларов).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять