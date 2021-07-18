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Что ты забыла в Майами? Популярный покерист отдохнул во Флориде с диким животным (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
18 июля, 20:40
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Патрик Антониус сделал перерыв в покерной карьере и отдыхает в теплых регионах США
Патрик Антониус удачно сменил теннис на покер
Патрик Антониус удачно сменил теннис на покер / Фото: Instagram Патрика Антониуса

Месяц назад Патрик Антониус дошел до финала WPT Heads-Up Championship, однако в решающей битве без шансов уступил Филу Айви.

После тяжелого турнира финский игрок отправился в длительный отдых, на время попрощавшись с покером. Сначала Антониус отправился в горы в Мексику, прогулявшись по хребту Сьерра-Мадре. А сейчас Патрик релаксирует в Майами, откуда выложил забавное фото с игуаной приличных размеров.

Отметим, что представитель Финляндии является бывшим теннисистом, однако серьезная травма спины помешала ему начать профессиональную карьеру с ракеткой в руках. Поработав некоторое время моделью, Антониус сел за покерный стол благодаря своим друзьям, которые познакомили его с карточным миром.

За всю свою карьеру Патрик выиграл более 12 миллионов призовых, записав на свой счет девять побед в крупных турнирах, в том числе и на EPT 2005 в Баден-Бадене. Впрочем, самые крупные призовые он выиграл на Super High Roller Bowl China 2018, заработав более трех миллионов долларов за второе место на турнире.

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