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Чехословацкий успех! Игрок из Словакии добыл первый для страны браслет WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
27 ноября, 18:40
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Самуэль Странак и Алан Сабо сошлись в хедз-апе в турнире Мировой серии покера и первому суждено было добыть историческую победу
Самуэль Странак - чемпион WSOP Europe
Самуэль Странак - чемпион WSOP Europe / Фото: WSOP

21 ноября в чешском городе Розвадов стартовала Мировая покерная серия Европы. Вплоть до 8 декабря WSOP проведет 15 крупных ивентов, в которых разыграет золотые браслеты.

Так, вчера завершился четвертый ивент по Омахе с бай-ином 2 тысячи долларов. В турнир был сделан 241 вход, а его победителем стал ученый из Братиславы Самуэль Странак.

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Это первый браслет WSOP не только в его карьере, но и в истории Словакии в принципе. При этом Самуэль не считает себя профессиональным игроком, ведь до вчерашнего вечера заработал на покере всего 8 с лишним тысяч долларов.

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Странак специализируется именно на Омахе, тогда как в Холдем играет в основном ради хобби. При этом стоит отметить, что в хедз-апе Сэм сразился со своим хорошим другом и соотечественником Аланом Сабо, который с иронией прокомментировал дуэль со Странаком.

"Мы смеялись друг с другом. Какие были шансы, что мы окажемся в хедз-апе? Это был потрясающий опыт. Я чуть не расплакался, когда вышел против этого парня. Жаль, конечно, что я не выиграл браслет, но я очень рад за Самуэля".

Отметим также и неплохое выступление украинцев в ивенте. Андрей Любовецкий занял 9 место, тогда как Денис Федоренко оказался 13-ым. На двоих ребята выиграли более 11 тысяч евро.

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Результаты финального стола WSOPE #4 2K Pot Limit Omaha:

  1. Самуэль Странак – 101,8 тыс. евро
  2. Алан Сабо – 62,9 тыс. евро
  3. Иэн Брэдли – 44 тыс. евро
  4. Васил Медаров – 31,5 тыс. евро
  5. Амир Мозаффарян – 23 тыс. евро
  6. Красимир Янков – 17,1 тыс. евро
  7. Станислав Пархоменко – 13 тыс. евро
  8. Эрманно ди Никола – 10,2 тыс. евро

покерWSOPWSOP Europe
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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
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9
6
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