Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Бывший танцор устроил самбу в онлайне, выиграв полмиллиона в покер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 17:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гильерме Шерман не пожалел 25 тысяч долларов бай-ина на крупный онлайн-ивент, что позволило ему поднять 468 тысяч долларов
Sunday Million - один из крупнейших онлайн-турниров по покеру
Sunday Million - один из крупнейших онлайн-турниров по покеру

Вчера в одном из онлайн-румов подошел к концу суперивент Sunday Million. Турнир собрал аж 80 хайроллеров, которые не пожалели заплатить 25,5 тысячи долларов бай-ина.

Призовые составили аж два миллиона, которые разделила лишь топ-десятка. Среди счастливчиков оказались такие опытные игроки как Айзек Хэкстон, Виктор Малиновский, Артур Мартиросян и Жоау Виейра.

Реклама

Читайте также: Мать шестерых детей получила билет на турнир по покеру

При этом до ITM так и не добрались топовые онлайн-покеристы Даниэль Дворесс, Никлас Астедт и Кристиан Рудольф. Победителем турнира стал бывший танцор самбы Гильерме Шерман под ником "bill2021".

В хедз-апе ему пришлось сразиться с игроком из Индии Рахулом Бирраджу, с которым бразилец не смог договориться о сделке. Добыв победу в дуэли, Гильерме разбогател на 468 тысяч. Его оппонент взял на 100К меньше.

Реклама

Результаты финального стола Sunday Million Super High Roller:

  1. Гильерме Шерман – 468,4 тыс. долларов
  2. Рахул Бирраджу – 368,7 тыс. долларов
  3. Хуан Домингес – 290,2 тыс. долларов
  4. Артур Мартиросян – 228,4 тыс. долларов
  5. Виктор Малиновский – 179,8 тыс. долларов
  6. Тимоти Натер – 141,6 тыс. долларов
  7. Жоау Виейра – 111,4 тыс. долларов
  8. Орпен Кисачикоглу – 87,7 тыс. долларов
  9. Айзек Хэкстон – 69 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять