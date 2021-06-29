Бюджетное развлечение в Лас-Вегасе: расписание турниров WSOP 2021 с небольшими бай-инами

Любителей покера ожидает 23 турнира со входом ниже тысячи долларов – это отличный повод посетить Лас-Вегас

WSOP - крупнейшая покерная серия турниров в мире / Фото: Getty Images

Уже этой осенью Мировая серия покера возвращается в офлайн-режим. В прошлом году WSOP провела свои турниры в онлайне из-за пандемии коронавируса. В этом же году для игроков будут доступны обе версии Мировой серии.

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Конечно же, основное внимание будет направлено на привычную всем живую игру. WSOP пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября. Организаторы разыграют среди покеристов 88 золотых браслетов. Некоторые события привлекут особое внимание из-за относительно невысоких бай-инов.

1 октября стартует первое грандиозное событие Reunion с небольшим бай-ином 500 долларов. Ивент пройдет тремя сессиями, которые также начнутся 2 и 3 октября. В каждом из турниров будет гарантированный призовой фонд – 5 миллионов долларов.

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Следующее недорогое событие по Холдему намечено на 29 октября – турнир COLOSSUS, который также пройдет в две сессии. В 2019 году в аналогичном ивенте приняло участие более 13 тысяч участников. Бай-ин – всего 400 долларов. Для любителей Омахи организаторы организуют крупный турнир 12 октября c бай-ином – 600 долларов. А за два дня до этого для поклонников подвида Омахи Хай-Лоу состоится бюджетный турнир со стартовым взносом 1500 американских денег.

Конечно же, основных звезд привлечет Главное событие, которое будет проходить аж две недели (с 4 по 17 ноября). Здесь взнос, конечно же, немаленький – 10 тысяч долларов. Однако именно там соберутся все звезды, а призовой фонд обещает составить десятки миллионов. К примеру, в 2019 году WSOP Main Event собрал около 8,5 тысячи участников, которые разыграли аж 80 миллионов "зелени". Победителем же стал немец Хоссейн Энсан, поднявший 10М.

Расписание бюджетных ивентов на WSOP 2021 с бай-ином до 1 тысячи долларов: