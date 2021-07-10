Брин Кенни передумал – покерист дал согласие на горячую дуэль со скандальным Дагом Полком

Игроки сцепились на обучающей покерной тематики и теперь намерены унизить друг друга в хедз-апе

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В конце июня скандальный Даг Полк кинул вызов Брину Кенни. Американец предлагал сопернику сыграть покерную хедз-ап дуэль, однако получил отказ от Брина.

Причиной конфликта хайроллеров стал пост Кенни в Twitter, где он прорекламировал свои обучающие курсы по покеру и упомянул в тексте, что все остальные курсы – мусор. Это и задело Полка, который является основателем популярного обучающего сайта Upswing Poker.

Тем не менее, несмотря на то, что изначально Кенни спасовал перед дуэлью, теперь же он поменял свое мнение, о чем написал на своей страничке в Twitter: "Я принимаю хедз-ап High Stakes Duel на 1 миллион долларов. Победитель должен перечислить 20% на благотворительность". Также Брин отметил, что не хочет длительного хедз-апа и намерен расправиться с Дагом в течение одного дня.

Впрочем, сам Полк не очень доволен такими условиями, требуя отменить "ерунду с благотворительностью". Даг заявил, что если он играет против Кенни, то ради того, чтобы получить его деньги. Брин же не готов отказываться от благотворительности, поэтому пока неясно, когда и на каких условиях парни договорятся. Напомним, что недавно Кенни вызвал на дуэль Фила Хельмута, чтобы определить лучшего покериста в истории.