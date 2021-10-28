Брайан Раст выиграл пятый браслет WSOP. Только посмотрите, какая у него горячая жена! (фото)

Известный американский игрок вновь доказал, что является одним из самых успешных покеристов в истории WSOP

Брайан и Юлианна Раст вместе уже 10 лет / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера, на которой разыгрываются 88 золотых браслетов. Ночью же подошел к концу турнир №51 по Безлимитному Холдему.

Количество участников немного не дотянуло до тысячи (997), хотя бай-ин был немаленький – 3000 долларов. В призах оказались 150 человек, среди которых были и аж трое украинцев.

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Выше всех из наших соотечественников забрался Ростислав Сабищенко, получивший 24 тысячи за 13 место. В свою очередь Павел Векслер оказался 77-ым (6,2 тыс. долларов), а Глеб Ковтунов занял 96 место (6 тыс. долларов).

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Победителем же стал известный покерист Брайан Раст, который заработал уже свой пятый браслет WSOP. Кроме того, американец является одним из самых успешных игроков за всю историю, заработав на покере более 22 миллионов долларов.

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После триумфа Брайан поставил перед собой амбициозную цель – войти в Зал славы покера. Ему скоро исполнится как раз 40 лет, а его опыт выступлений может этому поспособствовать.

Результаты финального стола WSOP #51 6-Handed NLH:

Брайан Раст – 474,1 тыс. долларов Джон Галахер – 293 тыс. долларов Туан Фан – 201,9 тыс. долларов Николас Юнис – 141,4 тыс. долларов Юн Обара – 100,8 тыс. долларов Франциско Бенитес – 73,1 тыс. долларов Матас Цимболас – 53,9 тыс. долларов

Отметим, что Раст также известен благодаря своей горячей жене Юлианне, с которой вместе уже 10 лет. Девушка активно ведет Instagram, путешествуя по миру и даря подписчикам крутые снимки. На ее страничку уже подписалось 814 тысяч фолловеров.

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В 2013 году девушка добилась успеха на конкурсе красоты, добыв титул Miss Brazil-USA Nevada. От первого брака у нее остался сын Кришна, которого они с Брайаном теперь вместе воспитывают.