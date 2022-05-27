Богач из Беларуси продолжает покорять покер. Он поддержал Украину в войне с Россией

Никита Бодяковский ударно провел серию Triton Poker Open и вошел в десятку лучших покеристов в истории

Никита Бодяковский - самый успешный покерист Беларуси / Фото: Pokeroff

Вчера в Мадриде завершилась престижная покерная серия Triton Poker Open. Организаторы провели 13 событий с немаленькими суммами взносов – от 20 до 150 тысяч евро.

Одним из победителей стал белорус Никита Бодяковский. Спортсмен триумфовал в ивенте №6 по Безлимитному Холдему, выиграв 1,34 миллиона евро.

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А вчера Бодяковский оказался третьим в Main Event по шорт-деку, подняв еще 840 тысяч. В сумме его доход на Triton Poker Open перевалил за два миллиона евро.

Это позволило Никите ворваться в ТОП-10 рейтинга самых успешных покеристов в истории, обогнав Кэри Катца. За свою карьеру белорус выиграл 35,2 миллиона долларов за покерным столом. Нынче рейтинг All Time Money List выглядит так:

Брин Кенни – 57,2 млн долларов Джастин Бономо – 57,1 млн долларов Даниэль Негреану – 46,1 млн долларов Стивен Чидвик – 42,1 млн долларов Эрик Сайдел – 39,7 млн долларов Дэвид Питерс – 38,9 млн долларов Джейсон Кун – 38,2 млн долларов Дэн Смит – 38,2 млн долларов Фил Айви – 35,6 млн долларов Никита Бодяковский – 35,2 млн долларов

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Отметим, что сам спортсмен недавно провел акцию в поддержку Украины против войны с Россией. После победы на Super High Roller Series Europe в апреле Бодяковский развернул флаг нашей страны и осудил агрессию со стороны фашистов.