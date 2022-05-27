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Богач из Беларуси продолжает покорять покер. Он поддержал Украину в войне с Россией

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 мая, 16:07
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Никита Бодяковский ударно провел серию Triton Poker Open и вошел в десятку лучших покеристов в истории
Никита Бодяковский - самый успешный покерист Беларуси
Никита Бодяковский - самый успешный покерист Беларуси / Фото: Pokeroff

Вчера в Мадриде завершилась престижная покерная серия Triton Poker Open. Организаторы провели 13 событий с немаленькими суммами взносов – от 20 до 150 тысяч евро.

Одним из победителей стал белорус Никита Бодяковский. Спортсмен триумфовал в ивенте №6 по Безлимитному Холдему, выиграв 1,34 миллиона евро.

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А вчера Бодяковский оказался третьим в Main Event по шорт-деку, подняв еще 840 тысяч. В сумме его доход на Triton Poker Open перевалил за два миллиона евро.

Это позволило Никите ворваться в ТОП-10 рейтинга самых успешных покеристов в истории, обогнав Кэри Катца. За свою карьеру белорус выиграл 35,2 миллиона долларов за покерным столом. Нынче рейтинг All Time Money List выглядит так:

  1. Брин Кенни – 57,2 млн долларов
  2. Джастин Бономо – 57,1 млн долларов
  3. Даниэль Негреану – 46,1 млн долларов
  4. Стивен Чидвик – 42,1 млн долларов
  5. Эрик Сайдел – 39,7 млн долларов
  6. Дэвид Питерс – 38,9 млн долларов
  7. Джейсон Кун – 38,2 млн долларов
  8. Дэн Смит – 38,2 млн долларов
  9. Фил Айви – 35,6 млн долларов
  10. Никита Бодяковский – 35,2 млн долларов

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Отметим, что сам спортсмен недавно провел акцию в поддержку Украины против войны с Россией. После победы на Super High Roller Series Europe в апреле Бодяковский развернул флаг нашей страны и осудил агрессию со стороны фашистов.

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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У4.5.0.

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