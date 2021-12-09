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Битва титанов! Негреану, Брансон, Айви и другие сразятся в новом горячем покерном шоу

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
9 декабря, 20:20
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На PokerGo выйдет девятый сезон передачи High Stakes Poker, а новый состав участников обещает стать мегазвездным
Звездная покерная компания на High Stakes Poker
Звездная покерная компания на High Stakes Poker / Фото: Pocketfives

Телевизионные покерные шоу всегда были важнейшей частью карточного комьюнити в США. Так, в первой половине 2021 года Фил Хельмут неплохо пофеерил на High Stakes Duel, уверенно обыграв Антонио Эсфандиари, Даниэля Негреану и Ника Райта.

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Впрочем, Том Дван смог остановить рекордсмена WSOP. Теперь же в 2022 году выйдет девятый сезон другого культового шоу High Stakes Poker. Состав обещает быть невероятно звездным.

Первым в Twitter "спалил" свое участие в HSP канадский хайроллер Даниэль Негреану. Спустя несколько дней Дженнифер Тилли опубликовала фото со съемок шоу. По нему видно, что в новом сезоне в нем примут участие Фил Айви, Брин Кенни, Том Дван, Гарретт Адельштейн и Жан-Робер Белланде.

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На этом Дженнифер не остановилась и позже выложила совместное фото с Патриком Антониусом, который также был на съемках. А в тот же день Чуань Лиу разорвала сеть фотографией со съемок вместе с самим Дойлом Брансоном.

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Кроме того, поиграет с легендами и чемпион последнего WSOP Main Event Корай Алдемир. Традиционно High Stakes Poker предлагает минимальные ставки в 200/400 или 400/800 долларов, что делает его одной из самых высоколимитных кэш-игр в мире.

Все участники обязаны хранить молчание об итогах игры. Ожидается, что трансляция будет доступна в феврале 2022 года на стриминговой платформе PokerGO.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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