Битва титанов: Брин Кенни вызвал Фила Хельмута на покерную дуэль за звание лучшего игрока мира

Американские хайроллеры считают себя лучшими покеристами в истории игры и могут определить сильнейшего в очной схватке

Фил Хельмут (слева) и Брин Кенни (справа) - безусловно одни из лучших покеристов в истории / Фото: Pokernews

Недавно Брин Кенни отказался от хедз-ап баттла с известным покеристом Дагом Полком. Впрочем, от другой горячей дуэли американец все же не откажется.

Отметим, что Брин является самым богатым покеристом в мире, подняв за свою карьеру более 56 миллионов долларов. Неудивительно, что Кенни называет себя лучшим покеристом всех времен. Такое заявление не могло понравиться Филу Хельмуту, рекордсмену по количеству завоеванных браслетов WSOP. Тем не менее Брин уверен в своей силе и готов вызвать Poker Brat на дуэль. Американец готов сыграть в любой вид покера против Хельмута и предложил ставку 100 тысяч долларов.

"Я хочу отдать должное Филу, я его уважаю. У него больше всего браслетов в мире и он сокрушал крутых парней в хедз-ап матчах. У него особый тип инстинкта ко всему. Он может говорить все, что хочет. Но если он хочет поговорить со мной, я готов. Фил, хочешь доказать, что ты лучший? Хоть смешайте PLO и Безлимитный Холдем! Давай просто сыграем и покажем людям, кто лучший в мире".

К слову, недавно Фил Хельмут здорово показал себя в хедз-ап дуэлях на телешоу High Stakes Duel. Американец сначала уверенно разделался с Антонио Эсфандиари, а затем не менее круто одолел Даниэля Негреану. Следующим соперником Хельмута в телешоу станет спортивный журналист Ник Райт.