Бей своих, чтоб чужие побеждали! Двое украинцев провалились за финальным столом в онлайне

Павел Колинковский и Иван Лехин были среди фаворитов Главного события Irish Poker Masters, однако не попали даже в пятерку лучших

Павел Колинковский так и не добрался до победы на Main Event Irish Poker Masters / Фото: Pokeroff

Несмотря на кульминацию на WSOP 2021, онлайн-покер продолжает жить своей жизнью. Так, сегодня подошел к концу Main Event крупной серии Irish Poker Masters, проводимый одним из онлайн-румов.

Событие подытожило серию из 18-ти ивентов, собрав у себя 149 игроков, которые заплатили по 1100 евро. Среди фаворитов были двое украинцев. Перед финалок чиплидером был Павел Колинковский, а с третьим стеком шел Иван Лехин. Впрочем, реальность для наших игроков оказалась суровой.

Реклама

Растеряв большую часть своих стеков, Иван и Павел сошлись друг против друга в ключевой раздаче. Лехин с одномастными А5 вывел соотечественника в олл-ин, которому прилетели А9. Иван собрал флеш, выбив Павла на седьмом месте.

Читайте также: Спортсмен из Беларуси обставил Негреану и выиграл почти 1,5 миллиона в Лас-Вегасе

Реклама

Впрочем, уже минут через 20 сам Лехин растерял немало фишек и пошел ва-банк с QJ. Два соперника откликнулись (с KQ и AK) и отправили Ивана вслед за Колинковским. Чемпионом же турнира стал грек Георгиос Зисимопулос, выигравший вместе с баунти 118 тысяч евро.

Наши же спортсмены подняли на двоих более 50 тысяч. К слову, за тем же финальным столом играл и эксперт PokerMatch Глеб Тремзин, однако именно ему суждено было первым отправиться в нокаут. При этом Глеб сумел выиграть 10 с лишним тысяч.

Результаты финального стола Main Event Irish Poker Masters :

Реклама