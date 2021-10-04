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Бессонница гарантирована! Знойная красотка растопила Instagram откровенным нарядом (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 октября, 21:00
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Лили Килетто любит хвастаться своей фигурой перед подписчиками, не упустив возможности в очередной раз собрать лайки
Лили Килетто подрывает Instagram откровенными постами
Лили Килетто подрывает Instagram откровенными постами / Фото: Instagram Лили Килетто

Американка Лили Килетто – одна из самых горячих покеристок мира. Красотка называет покер скорее хобби, чем профессиональным занятием. В первую очередь Лили является моделью и начинающим модельером.

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Также уроженка Флориды активно ведет страничку в Instagram, на которую подписалось уже более 75 тысяч поклонников. Неудивительно, ведь ее снимки в соцсетях не оставят равнодушными никого.

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На днях же девушка разгорячила подписчиков видео в вызывающей одежде. Лили надела черное открытое белье и красные сапоги, продефилировав перед поклонниками.

Отметим, что за свою карьеру Килетто заработала почти 900 тысяч долларов. Лили немало попадала в призы на крупных ивентах. К примеру, на WPT в Монреале в 2013 году она оказалась пятой в главном событии, подняв 120 тысяч долларов.

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А немного ранее девушка отлично сыграла на чемпионате WPT по Безлимитному Холдему Lucky Hearts Poker Open, где за 2 место получила почти 200 тысяч.

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