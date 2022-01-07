Азартный гороскоп на уикенд. Тельцы нападают, а Скорпионы ловят птицу

Сегодня в Украине празднуется Рождество, а с ним начинаются и последние длинные выходные новогодних праздников. Почему бы не отдохнуть в покерной компании?
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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уик-энд? Давайте вместе узнаем.
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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Овнам не рекомендуем блефовать против сильных оппонентов. Рискованные ходы могут стоить вам банкролла. Соперники не купятся!
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Тельцам не помешает проявление агрессии за столом. Их ожидают победы в этот уикенд, однако для этого самим нужно на это настроиться.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Можете смело идти в олл-ин с карманной парой. Судьба подарит вам сет на терне или ривере и это позволит вам сорвать крупный банк.
РАК. 22 июня — 22 июля
Вам не следует менять свою стратегию и отступать, будьте самим собой. Если начали играть агрессивно, то давите до конца. Блеф тоже поможет, но в разумных пределах.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Львам будет сопутствовать удача в этот уикенд, независимо от карманных карт. Даже если вы получаете 72, поддержите ставку и хотя бы взгляните на флоп. Фортуна вас вознаградит!
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Девам советуем не играть в покер на этих выходных. Сильные руки будут приходить вам редко. А в ожидании можете проиграть свой стек. Вернитесь за стол с понедельника.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Игра в покер не принесет Весам крупных выигрышей, но подарит новые знакомства и эмоции. Не бойтесь выйти в люди и сесть за стол с незнакомцами.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Скорпионы поймают свою птицу счастья на поздних стадиях. Главное – не вылететь раньше, поэтому в начале игры ведите себя тише воды, ниже травы. И будьте готовы начать давить!
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Сначала Стрельцам не будет везти в блефе, но это не должно останавливать. Соперники привыкнут к вашему стилю и это позволит вам выиграть крупный банк.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
На выходных Козерогов ждет много веселья и положительного настроения. Однако с игрой в покер нужно быть осторожнее. Большие выигрыши вам не гарантированы.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Водолеев ожидают нервные игры, вам тяжело будет попасть в ритм. Если видите, что карта не идет или соперники атакуют, не блефуйте. Положитесь лишь на верняковые комбинации.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Удача поможет Рыбам повысить свой престиж в профессиональных кругах. Не бойтесь играть в покер на более высоких лимитах, вы сможете добиться цели даже в незнакомой среде.