Азартный гороскоп на уикенд. Раки рискуют, Девы получают удовольствие

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие три дня для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп на месяц для любителей покера / Фото: Getty Images

Новый Год приближается семимильными шагами, а желание развеяться, отдохнуть и поиграть во что-то нарастает. Почему бы не выбраться в покер-рум или попытать счастье в онлайне?

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Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Для Овнов будут лучшие дни для игры в покер. Вам ожидают не только призовые, но и несколько крутых нокаутов. Не упустите свою добычу!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Не пытайтесь играть в Холдем, попробуйте разнообразить свои дисциплины и обучиться правилам Омахи или Стада. Призовые вам не гарантированы, однако можете получить новый опыт.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Играйте на полную! Не все ваши турниры закончатся призами, однако в данном случае количество бьет качество. Регистрируйтесь в нескольких ивентах и счастье придет вам в руки.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Говорят: "Кто не рискует, то не пьет шампанского". Так что рискуйте и пейте! Агрессивный стиль игры поможет вам взять верх над оппонентами. Не бойтесь даже блефовать.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Не играйте в сложные раздачи. Соперники будут вас читать, поэтому советуем ставить на верняковые комбинации. И не забудьте про очки, вас не должны раскусить!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Вам в ближайшие дни будет все по плечу, не бойтесь регистрироваться на серьезные турниры. Даже если вы не попадете в ITM, удовольствие вам гарантировано.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Вас ожидает много адреналина, который будет конвертирован в призовые. Блефуйте и действуйте рискованно, выигрыш совсем близко!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Поиграйте в покер с друзьями или коллегами, можно даже не на деньги. Хорошая компания принесет вам незабываемые эмоции и радость.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

По вечерам вам будет гарантирован выигрыш за столом. Главное – не поленитесь зарегистрироваться в офлайне или онлайне каждый день. Не упустите свой шанс!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Вам пока не стоит повышать лимиты. На привычном уровне вы добьетесь успеха, однако если зайдете дальше, вас будет ждать провал.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Воздержитесь от риска, можете попасть в неприятности. Лучше вести себя тихо за столом и не повышать ставки без причины.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Почему бы не подучить теорию и не проследить за известными игроками на YouTube? Вы сможете почерпнуть для себя важные знания, которые пригодятся на практике.