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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уикенд. Раки рискуют, Девы получают удовольствие

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 декабря, 06:42
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие три дня для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп на месяц для любителей покера
Гороскоп на месяц для любителей покера / Фото: Getty Images

Новый Год приближается семимильными шагами, а желание развеяться, отдохнуть и поиграть во что-то нарастает. Почему бы не выбраться в покер-рум или попытать счастье в онлайне?

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Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Для Овнов будут лучшие дни для игры в покер. Вам ожидают не только призовые, но и несколько крутых нокаутов. Не упустите свою добычу!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Не пытайтесь играть в Холдем, попробуйте разнообразить свои дисциплины и обучиться правилам Омахи или Стада. Призовые вам не гарантированы, однако можете получить новый опыт.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Играйте на полную! Не все ваши турниры закончатся призами, однако в данном случае количество бьет качество. Регистрируйтесь в нескольких ивентах и счастье придет вам в руки.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Говорят: "Кто не рискует, то не пьет шампанского". Так что рискуйте и пейте! Агрессивный стиль игры поможет вам взять верх над оппонентами. Не бойтесь даже блефовать.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Не играйте в сложные раздачи. Соперники будут вас читать, поэтому советуем ставить на верняковые комбинации. И не забудьте про очки, вас не должны раскусить!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Вам в ближайшие дни будет все по плечу, не бойтесь регистрироваться на серьезные турниры. Даже если вы не попадете в ITM, удовольствие вам гарантировано.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Вас ожидает много адреналина, который будет конвертирован в призовые. Блефуйте и действуйте рискованно, выигрыш совсем близко!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Поиграйте в покер с друзьями или коллегами, можно даже не на деньги. Хорошая компания принесет вам незабываемые эмоции и радость.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

По вечерам вам будет гарантирован выигрыш за столом. Главное – не поленитесь зарегистрироваться в офлайне или онлайне каждый день. Не упустите свой шанс!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Вам пока не стоит повышать лимиты. На привычном уровне вы добьетесь успеха, однако если зайдете дальше, вас будет ждать провал.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Воздержитесь от риска, можете попасть в неприятности. Лучше вести себя тихо за столом и не повышать ставки без причины.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Почему бы не подучить теорию и не проследить за известными игроками на YouTube? Вы сможете почерпнуть для себя важные знания, которые пригодятся на практике.

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