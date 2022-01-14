Азартный гороскоп на уикенд. Молниеносные Львы и улыбчивые Козероги

Выходные на носу, а сегодня еще и в Киеве стартует крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. Отличная возможность весело провести уикенд за покерным столом!
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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам в покер в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Не стоит полагаться на интуицию, отправьте эго подальше. Лишь игра по правилам принесет солидный профит. И не лезьте за столы с высокими лимитами.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Вас ожидает непростой уикенд. Почти каждая раздача будет забирать у вас тонны нервов, но успех может прийти неожиданно. Не рискуйте часто!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Риск должен быть обоснованный. Только он позволит Близнецам стать "королем" за овальным столом. При этом не стоит зазнаваться, мастеровитые игроки могут неожиданно для вас раскусить.
РАК. 22 июня — 22 июля
Ракам интуиция подскажет несколько выигрышных раздач. Не бойтесь поднимать ставки даже с 72, если у вас появилась чуйка. Блеф станет вашим близким другом.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Львам не идут долгие раздумия. Лишь быстрые и интуитивные решения дадут вам громкие выигрыши. Слушайте внутренний голос и следуйте ему без сомнения.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
На этих выходных ваше настроение будет меняться много раз, как и игра. Не советуем блефовать при плохом настроении. А лучше будьте на позитиве и удача вознаградит вас.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Сделайте упор на тайтовую и спокойную игру. Именно она продвинет вас по турниру. В противном случае вы рискуете много проиграть из-за неверной тактики.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Это не ваши дни, не рискуйте большой суммой. Очень большая вероятность проиграть. Советуем как минимум до понедельника играть на условные фишки или же на низких лимитах.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Стрельцы – любимчики Фортуны. Можете смело идти ва-банк, если считаете, что это может принести вам профит. Агрессивная игра увеличит ваш банкролл.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Как говорят покеристы, от улыбки станет стек крупней. Положительное настроение будет сопровождать вас в течение каждой игры. Не вешайте нос и выигрыш придет!
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Ни в коем случае не поддавайтесь настроению. Лишь трезвый взгляд на раздачи обеспечит вам успех. Крупный стек может ввести вас в состояние эйфории, поэтому следует как можно скорее опуститься с небес на Землю.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Вы захотите ввязаться в игру даже со слабой картой, но не надейтесь на удачу! В самый неподходящий момент есть риск проиграть большую часть банкролла. Трезво оценивайте свои шансы.