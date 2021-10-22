Азартный гороскоп на уик-энд. Удача для Раков и эксперименты для Весов

С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод развлечь себя за покерным столом? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.
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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уик-энд? Давайте вместе узнаем.
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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Вас ожидают финансовые проблемы. Не стоит серьезно вкладываться в покер, вечером будете жалеть. Лучше сыграйте на низких лимитах.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Сыграйте в покер с вашей второй половинкой, возьмите ее или его с собой в рум. Это будет ваш талисман в борьбе за призы!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Не советуем рисковать по-крупному, ваши решения не всегда будут оправданными. Это может принести серьезные убытки, поэтому держите себя в руках.
РАК. 22 июня — 22 июля
У вас намечается удачный период, схватите птицу счастья за хвост и держите ее покрепче. Если сможете удвоиться в начальных раздачах, турнир будет ваш.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Интуиция будет играть за вас, доверьтесь ей. Не стоит обращаться за помощью к логике, она вас часто будет только путать.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Будьте готовы к напряженной игре и возможному поражению. Взвешенные решения дадут вам профит, но доездов ждать не стоит.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Откажитесь от экспериментов за столом, будьте собой. Если вы чувствуете, что время выставиться на все, смело идите и не сомневайтесь!
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Удача будет сопутствовать вам в первой половине игры. Попробуйте этим воспользоваться, поскольку на поздних стадиях на Фортуну рассчитывать не стоит.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Для вас не особо удачные дни для игры. Возьмите передышку и подготовьте средства на будущие ивенты. В крайнем случае потренируйтесь в играх на условные деньги.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Не пытайтесь гнаться за прибылью, пытаясь поймать сразу двух зайцев. Выберите один турнир и сделайте на него ставку. Удача поможет вам.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Не довольствуйтесь малым. У вас есть все шансы на крупный выигрыш, фарт сегодня на вашей стороне. Играйте смело и агрессивно!
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
В начальных стадиях игры ведите себя спокойно и тихо. Если подберетесь к призовым, судьба вознаградит вас за терпение.