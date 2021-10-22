Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🚑 Советы доктора Комаровского
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Удача для Раков и эксперименты для Весов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 октября, 06:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер
Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод развлечь себя за покерным столом? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

Читайте также: Список всех победителей WSOP 2021

Реклама

Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уик-энд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Вас ожидают финансовые проблемы. Не стоит серьезно вкладываться в покер, вечером будете жалеть. Лучше сыграйте на низких лимитах.

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Сыграйте в покер с вашей второй половинкой, возьмите ее или его с собой в рум. Это будет ваш талисман в борьбе за призы!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Не советуем рисковать по-крупному, ваши решения не всегда будут оправданными. Это может принести серьезные убытки, поэтому держите себя в руках.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

У вас намечается удачный период, схватите птицу счастья за хвост и держите ее покрепче. Если сможете удвоиться в начальных раздачах, турнир будет ваш.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Интуиция будет играть за вас, доверьтесь ей. Не стоит обращаться за помощью к логике, она вас часто будет только путать.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Будьте готовы к напряженной игре и возможному поражению. Взвешенные решения дадут вам профит, но доездов ждать не стоит.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Откажитесь от экспериментов за столом, будьте собой. Если вы чувствуете, что время выставиться на все, смело идите и не сомневайтесь!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Удача будет сопутствовать вам в первой половине игры. Попробуйте этим воспользоваться, поскольку на поздних стадиях на Фортуну рассчитывать не стоит.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Для вас не особо удачные дни для игры. Возьмите передышку и подготовьте средства на будущие ивенты. В крайнем случае потренируйтесь в играх на условные деньги.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Не пытайтесь гнаться за прибылью, пытаясь поймать сразу двух зайцев. Выберите один турнир и сделайте на него ставку. Удача поможет вам.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Не довольствуйтесь малым. У вас есть все шансы на крупный выигрыш, фарт сегодня на вашей стороне. Играйте смело и агрессивно!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

В начальных стадиях игры ведите себя спокойно и тихо. Если подберетесь к призовым, судьба вознаградит вас за терпение.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять