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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Трезвые Весы и красные Водолеи

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 октября, 07:24
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие выходные. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

На этих выходных в Украине переводят время на час назад, а это значит, что в ночь с субботы на воскресенье игроки смогут на час дольше играть в покер.

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Готовы ли вы к испытанию или чего ждать в уик-энд за овальным столом? Астрологи дали азартный прогноз на ближайшие выходные. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется лицом!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Не забудьте взять с собой за стол наушники. Посторонние звуки будут вас отвлекать, тогда как вам необходимо сконцентрироваться на игре. Доверьтесь собственному мастерству.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Карманные пары часто будут прилетать к вам. Воспользуйтесь ими умело и вы обязательно словите сет или даже фулл-хаус, который выведет вас в лидеры.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Советуем отложить свои дела на вечер, поскольку удача в картах придет к вам в первой половине дня. Начинайте играть пораньше и тогда будет больше шансов на успех.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Сделайте паузу и понаблюдайте за игрой со стороны, карты не будут к вам благосклонны. Лучше приберегите свой банкролл и поучитесь на чужих ошибках.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Ограничьте общение с соперниками и не реагируйте на реплики в вашу сторону. Концентрация и нацеленность на результат принесут вам желаемый приз.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Вас ожидает непростая игра с шансами на вылет перед призовой зоной. Не уверены в своей комбинации? Пасуйте и сидите тихо.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

На этих выходных воздержитесь от алкоголя за покерным столом. Даже пиво или коктейль собьют вас с толку, сохраняйте трезвый рассудок.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Готовьте свой компьютер или другой гаджет к долгим часам работы, ведь ваша удача находится в онлайне. Воздержитесь от "живой" игры, ваши эмоции могут стать для вас фатальными.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Удачный момент для игры в Техасский Холдем. Не экспериментируйте с видами покера и придерживайтесь своей стратегии. Призы не обойдут вас стороной.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

На выходных вам прилетит фулл-хаус, который изменит ваше положение за столом и сделает фаворитом турнира. Не упустите его, прибыль вам гарантирована.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Отправляйтесь на игру в красной одежде, ведь сегодня это ваш цвет. Бубны и червы будут у вас часто, именно на картах этих мастей вы сможете подняться.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Не бойтесь идти в олл-ин. Это поможет вам нарастить свой стек и добраться до призов. А вот на поздних стадиях лучше сыграть спокойнее.

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