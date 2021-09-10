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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Рисковые Раки и повышение для Водолеев

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 сентября, 07:26
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

С завтрашнего дня наступают выходные. Два свободных дня – отличный повод развлечь себя за покерным столом с друзьями или в интернете. Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз этот уик-энд! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Готовьтесь к напряженной игре. Только взвешенные решения дадут плюс, тогда как авантюрные ходы будут играть против вас. Не ведитесь!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

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Телец
Телец / Фото: Сегодня

Не играйте в первой половине дня, так как за столами фарта не будет. Займитесь своими делами, а вечером приступайте к играм.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Будьте бдительны за столом, не прозевайте свою премиальную руку. Верняковых раздач будет минимум, поэтому если не словите, призов вам не видать.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Блеф будет вам играть на руку. Не бойтесь показывать высокую комбинацию и поднимать ставки. Вы сможете убедить оппонентов в своей силе!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Отдайтесь в руки интуиции. Не важно, что на столе и какие ваши шансы в процентах. Если верите, что пара двоек зайдет, доверьтесь и поднимайте ставку.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Не играйте против опытных покеристов. На опыте вас легко разденут. Попробуйте себя в играх с низкими лимитами, там вам не будет равных.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Одномастные карты на руках обязательно приведут вас к флешу. Доверьтесь им, но не забывайте, что у соперников могут быть комбинации получше.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Засуньте свое эго подальше, ваша интуиция в ближайшее время будет отдыхать. Только игра по правилам и математическому расчету принесет вам профит.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Игра будет не из приятных, наберитесь терпения или сделайте паузу. Фортуна в эти дни будет не на вашей стороне, а без нее никак.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Избегайте игры с друзьями, родственниками или коллегами. За столом вы можете выплеснуть излишние эмоции, которые вам потом могут аукнуться.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Пойдите на повышение и сыграйте в турнирах с большим бай-ином. Пора идти вверх и учиться новым аспектам покера у профессионалов.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Не пытайтесь играть в офлайне, вы спокойно можете допустить мисклик и поставить олл-ин на 72. Выберитесь в покеру-рум и сыграйте вживую.

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