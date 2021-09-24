Азартный гороскоп на уик-энд. Комфорт для Тельцов и счастье для Раков

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод попробовать свои силы за покерным столом? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на выходные! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Остерегайтесь вспыльчивых решений, они вас погубят и отправят в "минус". Прежде чем сделать ход, тщательно просчитайте возможные комбинации соперника.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

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Телец / Фото: Сегодня

Позаботьтесь о комфортном месте для игры в покер. Вас не должны отвлекать ни музыка, ни жесткое кресло, ни затхлый запах. Это собьет вас с победного пути.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Близнецам следует рассчитывать на карты-близняшки. Смело играйте с парой на руках, даже если это "двойки". Они приведут вас к призам.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Люди годами ждут роял-флеш, а он ждет вас уже в ближайших играх. Не проморгайте вожделенную комбинацию и сорвите куш!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Не играйте против сильных оппонентов, они разденут вас в два счета. Попробуйте отточить свое мастерство на новичках, на опыте вы сможете далеко зайти.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Ваш звездный час настал, не упустите птицу счастья. Один из турниров на выходных будет для вас победным, поверьте в себя.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Откажитесь от алкоголя на выходных, он не будет способствовать улучшению игры. Сохраняйте трезвую голову в непростых ситуациях.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Фортуна будет не на вашей стороне. Поэтому если не уверены в своих силах, отложите игру на следующие недели и сохраните свой банкролл.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Вам стоит попробовать себя на более высоких лимитах. Даже если профита не будет, крутой опыт и новые знакомства помогут вам в будущем.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Ваше счастье – в интернете. Залетайте в онлайн и регистрируйтесь на привычный вам формат турнира. Вас ждут приятные вечера перед компьютером или смартфоном.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на одномастные карты, они будут приносить вам удачу. Даже если вы не соберете флеш, одолеть соперника можно и другими способами.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Пригласите сыграть в покер друзей или родственников. Вы сможете отточить свой скилл и приятно провести время с близкими людьми.