Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Комфорт для Тельцов и счастье для Раков

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 сентября, 07:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод попробовать свои силы за покерным столом? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

Читайте также: Подборка самых крутых отелей Лас-Вегаса

Реклама

Для вас мы подготовили астрологический прогноз на выходные! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Остерегайтесь вспыльчивых решений, они вас погубят и отправят в "минус". Прежде чем сделать ход, тщательно просчитайте возможные комбинации соперника.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Реклама

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Позаботьтесь о комфортном месте для игры в покер. Вас не должны отвлекать ни музыка, ни жесткое кресло, ни затхлый запах. Это собьет вас с победного пути.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Близнецам следует рассчитывать на карты-близняшки. Смело играйте с парой на руках, даже если это "двойки". Они приведут вас к призам.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Люди годами ждут роял-флеш, а он ждет вас уже в ближайших играх. Не проморгайте вожделенную комбинацию и сорвите куш!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Не играйте против сильных оппонентов, они разденут вас в два счета. Попробуйте отточить свое мастерство на новичках, на опыте вы сможете далеко зайти.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Ваш звездный час настал, не упустите птицу счастья. Один из турниров на выходных будет для вас победным, поверьте в себя.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Откажитесь от алкоголя на выходных, он не будет способствовать улучшению игры. Сохраняйте трезвую голову в непростых ситуациях.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Фортуна будет не на вашей стороне. Поэтому если не уверены в своих силах, отложите игру на следующие недели и сохраните свой банкролл.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Вам стоит попробовать себя на более высоких лимитах. Даже если профита не будет, крутой опыт и новые знакомства помогут вам в будущем.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Ваше счастье – в интернете. Залетайте в онлайн и регистрируйтесь на привычный вам формат турнира. Вас ждут приятные вечера перед компьютером или смартфоном.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на одномастные карты, они будут приносить вам удачу. Даже если вы не соберете флеш, одолеть соперника можно и другими способами.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Пригласите сыграть в покер друзей или родственников. Вы сможете отточить свой скилл и приятно провести время с близкими людьми.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Чемпионат мира по покеру
30 сентября - 17 ноября
осталось до старта WSOP
Все про Мировую серию покера
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
329
2
Фил Айви Фил Айви
159
3
Лив Боэри Лив Боэри
123
4
Мария Хо Мария Хо
112
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
100
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять