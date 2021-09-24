Азартный гороскоп на уик-энд. Комфорт для Тельцов и счастье для Раков

С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод попробовать свои силы за покерным столом? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.
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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на выходные! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Остерегайтесь вспыльчивых решений, они вас погубят и отправят в "минус". Прежде чем сделать ход, тщательно просчитайте возможные комбинации соперника.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Позаботьтесь о комфортном месте для игры в покер. Вас не должны отвлекать ни музыка, ни жесткое кресло, ни затхлый запах. Это собьет вас с победного пути.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Близнецам следует рассчитывать на карты-близняшки. Смело играйте с парой на руках, даже если это "двойки". Они приведут вас к призам.
РАК. 22 июня — 22 июля
Люди годами ждут роял-флеш, а он ждет вас уже в ближайших играх. Не проморгайте вожделенную комбинацию и сорвите куш!
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Не играйте против сильных оппонентов, они разденут вас в два счета. Попробуйте отточить свое мастерство на новичках, на опыте вы сможете далеко зайти.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Ваш звездный час настал, не упустите птицу счастья. Один из турниров на выходных будет для вас победным, поверьте в себя.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Откажитесь от алкоголя на выходных, он не будет способствовать улучшению игры. Сохраняйте трезвую голову в непростых ситуациях.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Фортуна будет не на вашей стороне. Поэтому если не уверены в своих силах, отложите игру на следующие недели и сохраните свой банкролл.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Вам стоит попробовать себя на более высоких лимитах. Даже если профита не будет, крутой опыт и новые знакомства помогут вам в будущем.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Ваше счастье – в интернете. Залетайте в онлайн и регистрируйтесь на привычный вам формат турнира. Вас ждут приятные вечера перед компьютером или смартфоном.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Сделайте ставку на одномастные карты, они будут приносить вам удачу. Даже если вы не соберете флеш, одолеть соперника можно и другими способами.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Пригласите сыграть в покер друзей или родственников. Вы сможете отточить свой скилл и приятно провести время с близкими людьми.