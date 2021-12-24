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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на Рождество. Близнецы берут реванш, Девы идут ва-банк

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 декабря, 06:58
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие выходные для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер
Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Ближайшие выходные растянутся аж на три дня, ведь в субботу будет праздноваться католическое Рождество. К тому же, 25 декабря PokerMatch проведет невероятный бесплатный турнир с гарантией 1 миллион гривен. Почему бы не посвятить выходные вечера покеру?

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Зачастую игроки бывают очень суеверны, верят в приметы и гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие три дня! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уик-энд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Алкоголь может помешать вам на пути к призам, не злоупотребляйте им во время игры в покер. К тому же, от спиртного могут возникнуть и другие проблемы, поэтому держите себя в руках!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на агрессивную игру, она поможет вам выиграть турнир. Не бойтесь повышать ставки даже с минимальной парой на руках, соперники будут вас бояться.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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На выходных вам суждено встретить давнего знакомого, с которым вы сведете счеты и возьмете реванш. Не дайте ему выйти сухим из воды, действуйте настойчиво и решительно.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

На Рождество ваше любимое число будет 25, поэтому ни в коем случае не сбрасывайте руку с "двойкой" и "пятеркой". Она принесет вам удачную комбинацию, благодаря которой вы сможете впритык приблизиться к победе.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Если видите, что у соперника слабая рука, добивайте его поскорее. Даже блеф позволит вам взять верх над неуверенными оппонентами.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Положитесь на удачу и пойдите в олл-ин на первой же раздаче. Если боитесь всадить бай-ин, можете попробовать на низких лимитах. Однако удвоение со старта даст вам отличное подспорье для будущего чемпионства.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Возьмите паузу до Нового года и понаблюдайте за турнирами как зритель. Куда лучше смотреть, как кто-то проигрывает, чем самому оказаться на его месте.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Вас ждет успех в картах в этот уик-энд, однако явно не в покере. Попробуйте себя в преферансе или блэкджеке, внедрите в свою жизнь разнообразие.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Вам обязательно нужно сыграть несколько турниров на выходных, желательно в разные дни. В одном из них вас ждет крупный успех, поэтому не бойтесь перенапрячь себя игрой.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Лишь аккуратный стиль принесет вам профит, делайте ставку лишь на верняковые комбинации. Везение будет не на вашей стороне, поэтому полагайтесь лишь на свое мастерство.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Ставьте по-крупному, везение будет на вашей стороне на этих выходных. Если видите стрит-дро или флеш-дро на флопе, повышайте ставки! Фортуна улыбнется вам.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Возбуждение и азарт могут сильно отразиться на вашем банкролле, причем как с положительной, так и с отрицательной стороны. Возьмите себя в руки и не позволяйте эмоциям заставить вас принимать необдуманные решения.

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