Азартный гороскоп на неделю. Упертые Овны и внимательные Девы

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие семь дней. Рассказываем, чего ждать за овальным столом

Гороскоп для игроков в покер

Начинается новая неделя, а значит любителей покера ждут новые турниры и победы. Или же нет? Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем прогноз астрологов.

Читайте также: Все победители Кубка Украины по онлайн-покеру

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Реклама

Овен / Фото: Сегодня

Давите соперника до конца, будьте упертыми. При необходимости можете пойти в олл-ин со слабой парой, соперники поверят и отдадут вам банк.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Реклама

Не рекомендуется блефовать против оппонентов в чёрных очках. Вы не сможете прочесть их эмоции. Они же вас легко раскусят. Лучше сами не забудьте про очки.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Близнецам не стоит сдерживать себя. Агрессивный стиль игры приведет вас к победе. Не сомневайтесь в своей руке, комбинация доедет.

РАК. 22 июня — 22 июля

Реклама

Рак / Фото: Сегодня

Воздержитесь от алкоголя во время игры в покер, он помешает вам достичь успеха. Только вода, чай или кофе! Сохраняйте рассудок трезвым.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Если у вас не задались игры в ближайшие 2-3 дня, сделайте паузу. Перезагрузка пойдет вам на пользу и поможет подойти к играм более готовыми морально.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Следите за игрой соперников, их эмоции и тактика помогут вам принять правильные решения. Будьте внимательны и победа вам гарантирована.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Отложите игру в покер на конец недели. В будние дни бытовые и рабочие вопросы будут вас отвлекать, тогда как на выходных вы сможете посвятить себя игре.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Можете смело идти в олл-ин с карманной парой. Эти раздачи будут за вами. А вот на флеш и стрит не рассчитывайте, эти комбинации будут выигрышными для оппонентов.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Не следует выбирать агрессивную тактику, можете попасть впросак. Дождитесь своей комбинации, после чего смело давите соперников.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Попробуйте себя в Омахе. Именно там вас ждет успех, тогда как в Холдеме или Раззе удача отвернется от вас. Если же не умеете, советуем изучить правила Омахи.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

До третьего уровня блайндов ваши руки будут проигрышными. Начните игру тише воды ниже травы, даже с парой тузов на руках. Фортуна будет на вашей стороне в поздних раздачах.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Не повышайте лимиты на этой неделе, больно будет падать. Привычные бай-ины и уровень игроков позволят вам показать свой максимум.