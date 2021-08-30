Азартный гороскоп на неделю. Трезвые Водолеи и терпеливые Скорпионы

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие семь дней. Рассказываем, чего ждать за овальным столом

Гороскоп для любителей покера

Впереди новая неделя. Любителей покера ждут новые турниры и победы. Или же не ожидают? Чего же ждать игрокам в конце лета и начале осени за овальным столом? Давайте вместе узнаем прогноз астрологов.

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Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Не рекомендуется блефовать против оппонентов в чёрных очках. Их эмоции вы не сможете прочитать и они легко вас раскусят. Лучше сами не забудьте про очки.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Тельцам не надо сдерживать себя. Агрессия приведет вас к победе. Не сомневайтесь в своей руке, комбинация подъедет на терне или ривере.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Можете смело идти в олл-ин с любой карманной парой. Эта раздача будет за вами. А вот флеш и стрит не будут для вас выигрышной комбинацией.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Давите соперника до конца, не сдавайте назад. При необходимости можете пойти в олл-ин со слабой парой, соперники поведутся.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев / Фото: Сегодня

Не следует выбирать агрессивную тактику, иначе рискуете попасть впросак. Дождитесь своей комбинации, после чего можете давить соперников.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Советуем отложить игру в покер на конец недели. Август не принесет вам призов, тогда как в сентябре удача будет на вашей стороне.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

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Следите за игрой соперников, их эмоции и тактика помогут вам принять правильные решения. Если у вас получится, победа вам гарантирована.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

До пятого уровня блайндов ваши руки будут проигрышными. Советуем пасовать в начале игры, даже с парой тузов на руках. Ваше счастье – в поздних раздачах.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Перейдите на игру в Омаху. Именно там вас ждет успех, тогда как в Холдеме или Раззе удача отвернется от вас. Если же не умеете, изучите правила Омахи.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Сыграйте против своих друзей, коллег, старых знакомых или постоянных оппонентов. Знание их характера игры поможет вам достичь успеха.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Откажитесь от алкоголя во время игры в покер, он встанет на вашем победной пути. Только вода или чай/кофе! Сохраняйте рассудок трезвым.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Если у вас не задались игры в начале недели, сделайте паузу до следующей. Перезагрузка пойдет вам на пользу и поможет подойти к сессиям в полной боевой готовности.