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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю. Трезвые Водолеи и терпеливые Скорпионы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 августа, 07:11
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие семь дней. Рассказываем, чего ждать за овальным столом
Гороскоп для любителей покера
Гороскоп для любителей покера

Впереди новая неделя. Любителей покера ждут новые турниры и победы. Или же не ожидают? Чего же ждать игрокам в конце лета и начале осени за овальным столом? Давайте вместе узнаем прогноз астрологов.

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Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Не рекомендуется блефовать против оппонентов в чёрных очках. Их эмоции вы не сможете прочитать и они легко вас раскусят. Лучше сами не забудьте про очки.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

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Тельцам не надо сдерживать себя. Агрессия приведет вас к победе. Не сомневайтесь в своей руке, комбинация подъедет на терне или ривере.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Можете смело идти в олл-ин с любой карманной парой. Эта раздача будет за вами. А вот флеш и стрит не будут для вас выигрышной комбинацией.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Давите соперника до конца, не сдавайте назад. При необходимости можете пойти в олл-ин со слабой парой, соперники поведутся.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев
Лев / Фото: Сегодня

Не следует выбирать агрессивную тактику, иначе рискуете попасть впросак. Дождитесь своей комбинации, после чего можете давить соперников.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Советуем отложить игру в покер на конец недели. Август не принесет вам призов, тогда как в сентябре удача будет на вашей стороне.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

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Следите за игрой соперников, их эмоции и тактика помогут вам принять правильные решения. Если у вас получится, победа вам гарантирована.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

До пятого уровня блайндов ваши руки будут проигрышными. Советуем пасовать в начале игры, даже с парой тузов на руках. Ваше счастье – в поздних раздачах.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Перейдите на игру в Омаху. Именно там вас ждет успех, тогда как в Холдеме или Раззе удача отвернется от вас. Если же не умеете, изучите правила Омахи.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Сыграйте против своих друзей, коллег, старых знакомых или постоянных оппонентов. Знание их характера игры поможет вам достичь успеха.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Откажитесь от алкоголя во время игры в покер, он встанет на вашем победной пути. Только вода или чай/кофе! Сохраняйте рассудок трезвым.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Если у вас не задались игры в начале недели, сделайте паузу до следующей. Перезагрузка пойдет вам на пользу и поможет подойти к сессиям в полной боевой готовности.

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