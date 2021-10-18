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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю. Раки тащат, Скорпионы ждут, Тельцы кайфуют

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 октября, 07:12
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшую неделю для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Начинается очередная неделя октября, поэтому пора планировать свою игру в покер с чистого листа. Помочь вам в этом сможет наш гороскоп на неделю. Чего же ждать за овальным столом? Давайте узнавать вместе!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Попробуйте сыграть на слабостях соперников и вывести их из равновесия, это приблизит ваш успех. Ваша роль на эту неделю – быть раздражителем за столом!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

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Игра в покер вряд ли принесет вам прибыль, однако удовольствие от раздач гарантировано. Будьте готовы расстаться с банком и получите кайф от процесса игры.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Вас ждут долгие турниры и немалые призы. Запаситесь кофе и откажитесь от алкоголя, чтобы сохранять концентрацию до последнего.

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РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Попробуйте себя в онлайне, там ваши эмоции не навредят вам и не повлияют на ход игры. Своим мастерством вы добьетесь вожделенного приза.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Для кого-то "чорне – то журба", но не для вас. Делайте ставку на пиковые и трефовые карты на руках, они будут пополнять ваш банк регулярно.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Не дайте вывести себя из равновесия. Сохраняйте полную концентрацию и спокойствие и не реагируйте на реплики оппонентов. Ваше мастерство вас не подведет.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Пара тузов не раз прилетит вам на префлопе, воспользуйтесь ими сполна. Чем чаще будете играть в покер, тем больше шансов обогатиться.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Не действуйте агрессивно за столом, такой стиль не принесет вам успеха. Дождитесь своего шанса и будьте готовы запушить.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

На этой неделе вас ожидает каре королей, которое поможет вам поднять солидный банк и стать фаворитом турнира. Не упустите свою птицу счастья!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на "живые" игры с незнакомыми людьми. Вы сможете завязать новые знакомства, удивить их своей игрой и получить солидные призовые.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Советуем воздержаться от Холдема и попробовать себя в Омахе. Вам чаще будет прилетать нужная комбинация с четырьмя или пятью картами на руках. Вспоминайте правила игры в Омаху и вперед за призом!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Сделайте долгожданный шаг вперед и сыграйте против сильных соперников на высоких лимитах. Вы получите бесценный опыт и даже останетесь в небольшом плюсе.

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