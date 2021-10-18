Азартный гороскоп на неделю. Раки тащат, Скорпионы ждут, Тельцы кайфуют

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшую неделю для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Начинается очередная неделя октября, поэтому пора планировать свою игру в покер с чистого листа. Помочь вам в этом сможет наш гороскоп на неделю. Чего же ждать за овальным столом? Давайте узнавать вместе!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Попробуйте сыграть на слабостях соперников и вывести их из равновесия, это приблизит ваш успех. Ваша роль на эту неделю – быть раздражителем за столом!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Игра в покер вряд ли принесет вам прибыль, однако удовольствие от раздач гарантировано. Будьте готовы расстаться с банком и получите кайф от процесса игры.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Вас ждут долгие турниры и немалые призы. Запаситесь кофе и откажитесь от алкоголя, чтобы сохранять концентрацию до последнего.

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РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Попробуйте себя в онлайне, там ваши эмоции не навредят вам и не повлияют на ход игры. Своим мастерством вы добьетесь вожделенного приза.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Для кого-то "чорне – то журба", но не для вас. Делайте ставку на пиковые и трефовые карты на руках, они будут пополнять ваш банк регулярно.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Не дайте вывести себя из равновесия. Сохраняйте полную концентрацию и спокойствие и не реагируйте на реплики оппонентов. Ваше мастерство вас не подведет.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Пара тузов не раз прилетит вам на префлопе, воспользуйтесь ими сполна. Чем чаще будете играть в покер, тем больше шансов обогатиться.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Не действуйте агрессивно за столом, такой стиль не принесет вам успеха. Дождитесь своего шанса и будьте готовы запушить.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

На этой неделе вас ожидает каре королей, которое поможет вам поднять солидный банк и стать фаворитом турнира. Не упустите свою птицу счастья!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на "живые" игры с незнакомыми людьми. Вы сможете завязать новые знакомства, удивить их своей игрой и получить солидные призовые.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Советуем воздержаться от Холдема и попробовать себя в Омахе. Вам чаще будет прилетать нужная комбинация с четырьмя или пятью картами на руках. Вспоминайте правила игры в Омаху и вперед за призом!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Сделайте долгожданный шаг вперед и сыграйте против сильных соперников на высоких лимитах. Вы получите бесценный опыт и даже останетесь в небольшом плюсе.