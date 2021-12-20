Азартный гороскоп на неделю. Овны идут на повышение, Стрельцы сохраняют спокойствие

Новый Год постепенно приближается, а с ним праздничное настроение и желание развлечься. Почему бы не попробовать свои силы в покере?
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Игроки достаточно суеверны и часто верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.
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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Попробуйте пойти на повышение и сразиться с сильными соперниками на высоких лимитах. Вы получите необходимый опыт и даже останетесь в небольшом плюсе.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Сыграйте на слабостях оппонентов, попробуйте вывести их из равновесия. Ведите себя вызывающе, отвлекайте его от мыслей. Это поможет вам быстрее разорить их.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Игра в покер принесет вам разве что удовольствие, не более. Будьте готовы расстаться с банком, призы вам не светит на этой неделе.
РАК. 22 июня — 22 июля
Вас ждут долгие турниры и призы, поэтому запаситесь терпением и крепким чаем. А вот от алкоголя следует отказаться, он вам лишь помешает.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Играйте на полную в онлайне, откажитесь от живой игры. Эмоции вас не сдадут, а благодаря своему мастерству вы сможете забрать вожделенный приз.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Черный цвет будет приносить вам удачу, тем более, если речь о картах. Пики и трефі будут пополнять ваш банк на постоянной основе, причем не только с помощью флеша.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Не позволяйте сопернику действовать на вас. Сохраняйте концентрацию на игре и игнорируйте выпады оппонентов. Ваш ключ к успеху – в мастерстве.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Карманные тузы будут выпадать вам довольно часто. Поэтому делайте ставку на них и играйте в покер побольше. Так будет больше шансов получить призы.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Выберите спокойную игры без агрессии, она принесет вам успеха. Дождитесь своего шанса и будьте готовы запушить в нужный момент.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
На этой неделе вам выпадет определяющее каре, на котором вы сможете существенно усилить свои позиции в борьбе за призы. Не упустите его!
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Советуем не ломиться в онлайн и сыграть вживую в покер-руме. Незнакомая компания позволит вам преподнести сюрприз своим оппонентам.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Попробуйте себя в Омахе, там вам намного чаще будет прилетать нужная комбинация. Освежите правила игры в Омаху и вперед за призами!