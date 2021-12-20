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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю. Овны идут на повышение, Стрельцы сохраняют спокойствие

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 декабря, 07:13
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер
Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Новый Год постепенно приближается, а с ним праздничное настроение и желание развлечься. Почему бы не попробовать свои силы в покере?

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Игроки достаточно суеверны и часто верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Попробуйте пойти на повышение и сразиться с сильными соперниками на высоких лимитах. Вы получите необходимый опыт и даже останетесь в небольшом плюсе.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Сыграйте на слабостях оппонентов, попробуйте вывести их из равновесия. Ведите себя вызывающе, отвлекайте его от мыслей. Это поможет вам быстрее разорить их.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Игра в покер принесет вам разве что удовольствие, не более. Будьте готовы расстаться с банком, призы вам не светит на этой неделе.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Вас ждут долгие турниры и призы, поэтому запаситесь терпением и крепким чаем. А вот от алкоголя следует отказаться, он вам лишь помешает.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Играйте на полную в онлайне, откажитесь от живой игры. Эмоции вас не сдадут, а благодаря своему мастерству вы сможете забрать вожделенный приз.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Черный цвет будет приносить вам удачу, тем более, если речь о картах. Пики и трефі будут пополнять ваш банк на постоянной основе, причем не только с помощью флеша.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Не позволяйте сопернику действовать на вас. Сохраняйте концентрацию на игре и игнорируйте выпады оппонентов. Ваш ключ к успеху – в мастерстве.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Карманные тузы будут выпадать вам довольно часто. Поэтому делайте ставку на них и играйте в покер побольше. Так будет больше шансов получить призы.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Выберите спокойную игры без агрессии, она принесет вам успеха. Дождитесь своего шанса и будьте готовы запушить в нужный момент.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

На этой неделе вам выпадет определяющее каре, на котором вы сможете существенно усилить свои позиции в борьбе за призы. Не упустите его!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Советуем не ломиться в онлайн и сыграть вживую в покер-руме. Незнакомая компания позволит вам преподнести сюрприз своим оппонентам.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Попробуйте себя в Омахе, там вам намного чаще будет прилетать нужная комбинация. Освежите правила игры в Омаху и вперед за призами!

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