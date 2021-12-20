Азартный гороскоп на неделю. Овны идут на повышение, Стрельцы сохраняют спокойствие

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Новый Год постепенно приближается, а с ним праздничное настроение и желание развлечься. Почему бы не попробовать свои силы в покере?

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Игроки достаточно суеверны и часто верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Попробуйте пойти на повышение и сразиться с сильными соперниками на высоких лимитах. Вы получите необходимый опыт и даже останетесь в небольшом плюсе.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Сыграйте на слабостях оппонентов, попробуйте вывести их из равновесия. Ведите себя вызывающе, отвлекайте его от мыслей. Это поможет вам быстрее разорить их.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Игра в покер принесет вам разве что удовольствие, не более. Будьте готовы расстаться с банком, призы вам не светит на этой неделе.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Вас ждут долгие турниры и призы, поэтому запаситесь терпением и крепким чаем. А вот от алкоголя следует отказаться, он вам лишь помешает.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Играйте на полную в онлайне, откажитесь от живой игры. Эмоции вас не сдадут, а благодаря своему мастерству вы сможете забрать вожделенный приз.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Черный цвет будет приносить вам удачу, тем более, если речь о картах. Пики и трефі будут пополнять ваш банк на постоянной основе, причем не только с помощью флеша.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Не позволяйте сопернику действовать на вас. Сохраняйте концентрацию на игре и игнорируйте выпады оппонентов. Ваш ключ к успеху – в мастерстве.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Карманные тузы будут выпадать вам довольно часто. Поэтому делайте ставку на них и играйте в покер побольше. Так будет больше шансов получить призы.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Выберите спокойную игры без агрессии, она принесет вам успеха. Дождитесь своего шанса и будьте готовы запушить в нужный момент.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

На этой неделе вам выпадет определяющее каре, на котором вы сможете существенно усилить свои позиции в борьбе за призы. Не упустите его!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Советуем не ломиться в онлайн и сыграть вживую в покер-руме. Незнакомая компания позволит вам преподнести сюрприз своим оппонентам.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Попробуйте себя в Омахе, там вам намного чаще будет прилетать нужная комбинация. Освежите правила игры в Омаху и вперед за призами!