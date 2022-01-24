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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю: Девы ищут комфорт, Рыбы действуют парами

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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24 января, 06:25
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Астрологический прогноз для азартных игроков на последнюю неделю января для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Азартный гороскоп для любителей покера
Азартный гороскоп для любителей покера / Фото: Getty Images

На носу – последняя неделя первого месяца 2022 года. Любителей покера ждет немало ивентов как в офлайне, так и в интернете. Почему бы не занять себя любимой игрой?

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Игроки зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Поиграйте на этой неделе в Омаху. Вам обязательно выпадет премиальная комбинация, которая поможет вам перевернуть ход игры. Не пропустите ее!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Сконцентрируйтесь на онлайне и старайтесь не пропускать топовые события недели. В будние дни можете потренироваться на низких лимитах или фрироллах, тогда как на выходных вас ждет успех в недешевом турнире.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Блеф будет вам часто помогать на этой неделе, но не переусердствуйте с ним. Если вы видите слабую руку у оппонента, повышайте ставки.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Готовьтесь к длинным ивентам, вас ждут по несколько часов игр в онлайне. Запасайтесь кофе или чаем, отложите свои дела и посвятите время исключительно покеру. Оно себя окупит!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Держите себя в руках, вы можете выдать свои эмоции в самый неподходящий момент. Возьмите на игру в покер темные очки и сидите в наушниках, чтобы посторонние факторы вас не сбивали.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Позаботьтесь о своем комфорте во время игры в покер. Удобная одежда, приятная температура в помещении, удачное место за столом – успех заключается в мелочах.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Прежде чем повышать ставки или идти на блеф, подумайте не один раз. Важно трезво оценить свои силы и ситуацию за столом. Лишний раз не рискуйте.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Используйте перерывы в игре с умом. За это короткое время разгрузите себя ментально и отдохните, насколько это будет возможно. Перезагрузка поможет вам всегда оставаться в тонусе.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Стрит станет вашей любимой комбинацией на этой неделе. Она будет к вам прилетать не раз, что позволит вам закрывать не самые сильные руки. Но всегда нужно помнить, что есть комбинации посильнее.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Испытайте удачу в кэш-играх, длинные турниры вам будут неуместны. Как только у вас получится удвоить свою сумму, покидайте стол. Вот ваш рецепт успеха!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Если чувствуете себя неважно или есть плохое предчувствие, отложите игру в покер на следующую неделю. Проведите время с пользой и подтяните теорию. Или же попытайте счастье во фрироллах.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Аккуратнее отыгрывайте раздачи с карманной парой, не все из них будут для вас выигрышными. Однако умелое обращение с картами и трезвая оценка ситуации позволят вам остаться в плюсе.

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