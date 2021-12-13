Азартный гороскоп на неделю. Черные Близнецы, королевские Львы и тихие Девы

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay

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Игроки достаточно суеверны и часто верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Подготовьтесь к долгим турнирам, они принесут вам немалые призовые. Запасайтесь чаем или кофе, а также отставляйте подальше алкоголь, чтобы сохранять концентрацию до последнего.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Играйте в онлайне, ваши эмоции не навредят вам и не будут влиять на ход игры. Мастерство не пропьешь, а вам оно еще и поможет добиться своих целей.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Для вас черный цвет – вовсе не предвестник бед. Пики и трефы будут заходить вам частенько, поэтому ожидайте крутые комбинации с ними. Причем, не только флеш.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Не позволяйте выводить себя из равновесия. Только полная концентрация и спокойствие дадут вам преимущество над соперником, а там уже дело за вашим мастерством.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Пара королей зачастит к вам на этой неделе, воспользуйтесь ею сполна. Чем чаще будете играть в покер, тем больше шансов обогатиться на этой комбинации карт.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Действуйте тихо за столом, откажитесь от агрессии. Такой стиль игры не принесет вам успеха. Лучше дождитесь своего шанса и будьте готовы сделать высокую ставку.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

В ближайшие дни вас ожидает несколько каре с карманной парой, они помогут вам серьезно подняться. Не упустите птицу счастья!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Отправляйтесь в покер-рум на "живые" игры, причем лучше с незнакомыми людьми. Там у вас будет возможность завязать новые знакомства, а также удивить их своей игрой.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Воздержитесь от игры Холдем, лучше попробуйте себя в Омахе. Вам куда чаще будет прилетать нужная комбинация, если на руках будет в два раза больше карт. Вспоминайте правила игры в Омаху и вперед к успеху!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Сделайте шаг вперед и сыграйте против опытных соперников на высоких лимитах. Бесценный опыт поможет вам в будущем, а отбить бай-ин вы сумеете уже до конца недели.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Сыграйте на слабостях соперников и выведите их из себя. Именно роль раздражителя поможет вам устранить самых опасных конкурентов на пути к суперпризу.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Возможно, игра в покер и не принесет вам прибыль в ближайшие дни, однако удовольствие процесса гарантировано. Готовьтесь получать кайф от игры!.