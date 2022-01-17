Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю: Близнецы чувствуют уверенность, Львы полагаются на интуицию

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 06:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз для азартных игроков на третью неделю 2022 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер
Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Январь уже перевалил за экватор, а в Киеве стартовала первая крупная покерная серия года. Почему бы не занять себя любимой игрой в офлайн-формате или в интернете?

Читайте также: Азартный гороскоп на 2022 год

Реклама

Игроки зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

На этой неделе вам нередко будут выпадать одномастные карты, однако не все из них приведут к флешу. Играйте по ситуации, и вы обязательно словите выигрышную комбинацию.

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

В будние дни уделите внимание работе или своей семье, отложите карты в сторону. Решите все свои проблемы в эти пять дней, чтобы на выходных вас ничто не отвлекало от крупных заносов.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Удачу вам принесет агрессивная игра. Постарайтесь наладить контакт с соперниками и провоцировать их, а также часто блефовать и идти в олл-ин. Успех будет за вами!

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Научитесь читать эмоции оппонентов, это поможет вам на этой неделе. Вы сможете вскрыть их блеф или же, наоборот, увидеть у них сильную руку.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Слушайте свой внутренний голос, ваша интуиция подскажет, когда следует пойти в олл-ин. Рискованная ставка позволит вам удвоить банк.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Сделайте ставку на рандом, ваши знания будут играть минимальную роль. Даже с киккером на флопе у вас будет шанс забрать банк.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Сходите в спортзал или на пробежку перед игрой в покер. Физическая нагрузка даст вам возможность выплеснуть лишнюю энергию и с чистой головой подойти к игре.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Ваш главный козырь – терпение. Ожидайте свою карту, сколько потребуется, она может прийти поздно. Если начнете рано поднимать ставки, можете прогореть.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Вам нравится цифра 7? Если даже нет, на этой неделе вы ее полюбите, ведь семерки будут приносить вам успех. 77 на руках – отличный повод для олл-ина, не бойтесь играть смело.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Вам обязательно следует оторваться от компьютера и выйти в мир. Живая игра в покер принесет вам крутые эмоции и новые знакомства. Почему бы не посетить PokerMatch UA Millions в отеле Premier Palace?

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Будьте осторожны с блефом, ваши эмоции будут выдавать вас. Советуем делать ставку на сильную руку и не пытаться сбить с толку оппонентов.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Вам следует отыграть парочку фрироллов, прежде чем заходить в крупный турнир. Поспешность и неготовность к ивенту может стоит вам потраченного бай-ина. Лучше вкатываться постепенно.

гороскоппокер
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять