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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на месяц: Девы доверяют интуиции, Водолеи идут на риск

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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3 мая, 06:16
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Астрологический прогноз для любителей покера на май 2022 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер
Гороскоп для игроков в покер

Начался последний месяц весны. Самое время спланировать свою игру в покер на май. А помочь в этом сможет наш гороскоп на месяц. Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте узнаем вместе!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

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Постарайтесь побольше играть в покер со знакомыми людьми или родными. Их поведение вам будет привычно. Это позволит вам хорошо прочитать их эмоции и выйти победителем.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Отложите игру в покер на выходные. В будние дни Фортуна не будет вам улыбаться за столом, лучше займитесь работой или семейными делами.

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Решительно блефуйте и не бойтесь этого. Раскованный стиль выведет соперников из равновесия и поможет вам диктовать свои условия за столом.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

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Сделайте работу над ошибками и займитесь теоретическими знаниями. Их нехватка может сыграть с вами злую шутку за столом. Важно определить свои слабые стороны.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Проведите покерный марафон в мае и играйте по максимуму. Не пропускайте дни, кураж и опыт поможет вам добиться солидных призовых.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Доверьтесь интуиции, она вас не подведет вас в ответственный момент. Если у вас плохое предчувствие, игра в покер может быть отложена. Однако при ощущении эйфории вас будет не одолеть!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Отдохните от Холдема и попробуйте себя в Омахе или Раззе. Также можете изучить правила Блэкджека, именно там вас ждет удача в мае.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Стрит принесет вам удачу и позволит вам перевернуть игру, чтобы вырваться в лидеры. Особенно внимательно отнеситесь к коннектерам на руках.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Не беритесь за длинные ивенты, МТТ-турниры – не ваше. Лучше сыграйте в кэш или Sit&Go и поберегите свое время. На короткой дистанции вам не будет равных.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Откажитесь от крепкого алкоголя во время игры в покер, это лишь помешает вам. Отдайте предпочтение кофе или чаю, концентрация – самое главное.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Получили карманную пару или одномастные карты на первой же раздаче? Сразу смело идите в олл-ин, причем на префлопе! Успех на старте даст вам подспорье на дальнейшую игру.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Запаситесь терпением, устройтесь поудобнее в кресле или кровати и залетайте в онлайн. Игра в интернет-покер принесет вам успех и удовольствие.

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